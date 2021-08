Als Beisitzer in den CDU Landesvorstand wurden die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein aus Wahlstedt mit 177 von 210 Stimmen auf Platz 2 und der Landtagsabgeordnete Ole Plambeck aus Henstedt-Ulzburg mit 174 Stimmen auf Platz 4 wiedergewählt. Landesvorsitzender bleibt Daniel Günther. Der Ministerpräsident erhielt auf 228 abgegebenen Wahlzetteln 191 Stimmen (83,77%).Die beiden Abgeordneten wurden zudem als Delegierte für die Bundesparteitage gewählt. Aus dem Kreis Segeberg werden zudem Gero Storjohann MdB und Katja Rathje-Hoffmann MdL auf Bundesebene dabei sein.In ihren „Kernforderungen der CDU Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl 2021“ geht es für die Nord CDU am 26. September um Stabilität und Erneuerung.„Arbeitgeber und Arbeitnehmer können sich beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft auf die CDU verlassen,“ warb Ralph Brinkhaus, der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, in seiner mit viel Beifall bedachten Rede für weniger statt mehr Staat in der Zukunft.Melanie Bernstein MdB und Ole Plambeck MdL vor den Holstenhallen