Der Platz liegt direkt am Ring und damit an einer der Hauptverkehrsstraße unserer Stadt. Wenn wir hier Verschönerungen vornehmen, wirkt dieses sowohl positiv für externe Besucher, die nur am Platz vorbeifahren, wie auch für die Bewohnerinnen und Bewohner der Umgebung, die einen attraktiver gestalteten, barrierefreien und vielseitig nutzbaren Quartiersplatz hinzugewinnen.“Die baupolitische Sprecherin der CDU Ratsfraktion Helga Bühse ergänzte:„Dieses Projekt zeigt, dass die Städtebauförderung des Landes wirkt und wie ganz konkret die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner auch in innerstädtischen Wohnlagen verbessert werden kann. Ich bin optimistisch, dass mit diesem Projekt eine positive Dynamik für das Umfeld geschaffen werden wird und freue mich auf die zügige Umsetzung.“