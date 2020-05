Somit kam neben der Berufsfeuerwehr Neumünster auch die Freiwillige Feuerwehr Mitte zur Einsatzstelle, die Freiwilligen Wehren aus Tungendorf Stadt und Dorf stellten mit Thomas Römer den Grundschutz am Gefahrenabwehrzentrum. Der Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz konnte sehr schnell den Innenangriff vor nehmen und das Feuer löschen. Es stellte sich schnell heraus, dass sich keine Person mehr in der Wohnung aufhielt. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und unterstützte die Löscharbeiten von außen am Dachgeschoss. Der Druckbelüfter wurde am Eingang aufgebaut, der dadurch erzeugte Luftkegel, baut einen Überdruck innerhalb des Hauses auf und treibt dadurch Rauch durch das geöffnete Fenster, welches unter schwerem Atemschutz in der betroffenen Wohnung geöffnet wurde, hinaus. Somit war in kurzer Zeit das Treppenhaus und die Wohnung rauchfrei. Ein schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte einen Großbrand. Auch unter den Sicherheit- und Hygieneaspekten bezüglich Covid19, waren alle Einsatzkräfte mit Mund-Nasenschutz ausgestattet. Die Christianstraße war in dem Abschnitt für ca. eine Stunde gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache, sowie die Schadenshöhe.Tom Nyfeler / Berufsfeuerwehr Neumünster