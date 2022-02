Auch ohne Vorwissen können die Schüler*innen der Klassenstufen 9-13 Grundlagen der Mikrochipentwicklung erlernen und in praktischen Aufgaben aus dem Ingenieurswesen selbst mitentwickeln. Es locken Preise, Praktika und spannende Einblicke in die Wirtschaft.Der Bundestagsabgeordnete Bengt Bergt findet „Wir brauchen neue, junge, frische Köpfe, die sich für die Entwicklung von Mikrochips begeistern können, deshalb rufe ich dazu auf, an diesem Wettbewerb teilzunehmen und Teil der technischen Zukunftsbewegung zu werden. Denn wir alle nutzen schon heute täglich Mikrochips in unseren Alltagsgegenständen, wie unserem Smartphone, Tablet oder der Smartwatch und genau hier wird der Wissenschaftsnachwuchs von morgen entdeckt.“Bis zum 31. Mai 2022 ist das Invent-a-Chip-Onlinequiz freigeschaltet, es warten Schulpreise von 500-1000€ und ein Mikrocontroller für die besten 50 Teilnehmenden.Bis zum 31. März 2022 können sich Schüler*innen für das Invent-a-Chip-Camp bewerben, hier geben Profis ihr Wissen weiter. Die Teilnehmenden wenden ihr erlerntes Wissen an, indem sie Solartracker ansteuern, um Sonnenenergie maximal effektiv zu nutzen. Den Sieger*innen des Camps winkt eine Einladung zur Preisverleihung, Geldpreise bis 1500€ und ein Praktikum bei der Robert Bosch GmbH in Reutlingen, sowie Einladungen zu Technikveranstaltungen.Bei der Invent-a-Chip-Challenge wird mit Onlinehilfe ein Zähler entwickelt,die Finalist*innen der Challenge gewinnen je ein FPGA Board im Wert von ca. 100€ und ein Online-Tutorial.Jugendliche erlernen Grundlagen und erlangen spannende Kenntnisse im Bereich der Mikroelektronik und ihren Einsatz im Alltag, ein Fokus liegt unter anderem auf der verbesserten Ausnutzung von Sonnenenergie, denn Bengt Bergt weiß „Um die Energiewende zu gestalten, brauchen wir gute und innovative Technik aus Deutschland. Knowhow im Bereich Mikrochips wird bei der Mobilitätswende, in der Medizin und der Energieversorgung dringend gebraucht.“Anmeldungen werden unter www.invent-a-chip.de entgegengenommen.Bengt Bergt, MdB