Es gibt weihnachtliche Stimmung bei vertrauter Musik und berührenden Texten.Um 17.00 Uhr gestaltet Propst Block mit einem besonderen, weihnachtlich berührenden Gottesdienst die Christvesper in der Anscharkirche.Und um 23.00 Uhr findet ein Jugendgottesdienst mit Nils Meyer statt. Die Theatergruppe „Kunstpause“ übernimmt dabei die Predigt. Es gibt meditative Musik bei Kerzenschein und nach dem Gottesdienst einen alkoholfreien Punsch.Gemeinsam mit der Vicelingemeinde und der Johannesgemeinde gestaltet die Anschargemeinde ein Weihnachtsessen für Menschen, die Weihnachten zusammen mit anderen feiern wollen. Das Essen findet ab 18.00 Uhr in den Räumen der Vicelingemeinde statt.Am 25.12. findet der weihnachtliche Gottesdienst nachmittags um 16.00 Uhr statt.Nach dem Gottesdienst gibt es ein gemütliches Zusammensein für Menschen, die dann nicht selber kochen müssen und weihnachtliche Zeit gemütlich mit anderen verbringen können. Dabei gibt es Kartoffelsalat und Wiener Würstchen sowie weihnachtliche Getränke für klein und groß in der Anscharkirche. Kinder können malen, spielen und Seifenblasen pusten.Die Gemeinde lädt alle herzlich ein, mit ihr in der Anscharkirche Weihnachten zu feiern. „Wir wollen die Menschen in den weihnachtlichen Tagen mit etwas Frieden und Gemeinschaft verwöhnen. Menschen sollen gute Weihnachtszeit miteinander erleben können“, sagt Pastorin Mirjam Kull.