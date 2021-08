Bibi Maaß, die bereits im Mai 2019 sehr erfolgreich bei uns gastierte, kommt dieses Mal mit ihrer Bühnenpartnerin Ina Twisselmann. Unter dem Titel „Hurra, wir leben wieder!“ halten die beiden selbst-ironisch Rückblick und fragen sich: „Ist der Mann als häusliches Wesen eigentlich system-relevant?“, „Warum habe ich einen Hängebusen bekommen?“, „Ist Sexspielzeug eine Alternative zum Körperkontakt?“ und „Was haben wir in der Krise dazugelernt?“.Für den Mädelsabend in der Alten Schmiede Bornhöved, Kuhberg 13, können Karten für 20 Euro inkl. Begrüßungsgetränk per E-Mail unter hpk@kuechenmeister.net reserviert werden.Das Comedy-Duo „Bibi & Ina“ macht wieder Lust auf Leben