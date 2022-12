Den Auftakt des Turmkonzertes macht in diesem Jahr ab 11.00 Uhr die Michael Weiß Jazzband bevor ab 12.00 Uhr das offizielle Turmkonzert beginnt. Auch in diesem Jahr gestalten das Blasorchester Tungendorf sowie der Mädchen Musikzug Neumünster unter Leitung des Dirigenten Christos Meitanis das Hauptprogramm. Neu dabei ist in diesem Jahr Sängerin Jennifer Hans, die unter anderem ihren eigenen Weihnachtsong „Christmas Times“ vom Dach des Restaurants Klatsch Palais performt. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt: Dafür stehen Glühweinstände sowie Schwenkgrills und ein Schankwagen des Rotary Clubs bereit. Zusätzlich stellt die Bäckerei Michely Stollen für die Besucher:innen zur Verfügung, die durch die ehrenamtlichen Helfer:innen der „Exilsucher“ verteilt werden. Die gemeinnützige Organisation aus Neumünster sammelt zusätzlich Spenden für die Obdachlosenhilfe und den eigens betriebenen Kältebus.Die Planung und Organisation übernimmt in diesem Jahr erstmalig das Citymanagement Neumünster. „Als Oberbürgermeister Tobias Bergmann die Idee an uns herantrug die Veranstaltung zu übernehmen, haben wir uns sehr gefreut diese stimmungsvolle und wichtige Veranstaltung für Neumünster künftig ausgestalten zu können.“ erklärt Marc Hein vom Citymanagement Neumünster. Bisher wurde die Veranstaltung durch den Ideengeber Horst Schrinner organisiert, der nun nach etlichen Turmkonzerten mit über 80 Jahren das Zepter abgegeben hat. „Herr Schrinner hat es geschafft eine Veranstaltung zu etablieren, die identitätsstiftend für alle Neumünsteraner:innen ist. Dafür möchten wir ihm herzlich danken.“ so Hein weiter. Ein großer Dank gebührt laut Citymanagement auch den Bewohner:innen der „Turm-Wohnungen“, die es mit der Bereitstellung ihrer Wohnungen erst ermöglichen, dass das Konzert in dieser Form durchgeführt werden kann.Vor und während der Veranstaltung wird der Großflecken von 10.30-13.30 Uhr vom Rathaus bis zum ehemaligen Karstadtgebäude für Autos gesperrt. Dies gilt ebenfalls für große Teile des Radweges.