Gemeinsam mit Bettina Seitz von der Kochschule Neumünster sowie unterstützt durch den Jugendverband Neumünster lud das Citymanagement an drei Terminen Kinder zwischen 8-12 Jahren zum gemeinsamen Wochenmarktbesuch und anschließendem Kochevent ein. Ziel war es, die teilnehmenden Kinder für frische und saisonale Produkte zu begeistern sowie Freiraum für eigene Fragen zu schaffen.So wurden die Marktbeschicker mit Fragen wie „Warum haben die Kartoffeln alle Mädchennamen?“ oder „Wie viele Bienen werden benötigt, um ein Honigglas zu füllen?“ konfrontiert. „Es war großartig mit anzusehen, wie interessiert die Kinder auf dem Wochenmarkt waren.“ resümiert Citymanager Marc Hein. Und auch die Kinder zogen ein positives Fazit. „Toll für uns war, dass wir auf dem Wochenmarkt wahrgenommen und alle unsere Fragen beantwortet wurden. Es wurde sich wirklich Zeit für uns genommen!“, waren sich die teilnehmenden Kinder einig. Nach dem Einkauf ging es mit vollgepackten Einkaufstaschen dann zurück in die Kochschule, wo die Schürzen angelegt, die Kochlöffel in die Hand genommen und die gekauften Produkte anschließend verarbeitet wurden.Waschen, schneiden, kochen, würzen – alle Kinder hatten ihre Aufgabe und waren fleißig dabei. Zur Belohnung gab es an allen drei Tagen ein 3-Gang Menü mit frischen Produkten vom Neumünsteraner Wochenmarkt. „Die Nachfrage nach Tickets war so groß, dass wir uns dazu entschlossen haben am 11. Oktober eine weitere Genusstour zu veranstalten. Und auch im kommenden Jahr werden weitere Termine folgen – dann auch für die größeren Marktbesucher.“ freut sich Dana Westphal über den Zuspruch, den das Citymanagement für die Aktion erhalten hat. Weitere Informationen zu dem neuen Termin erhalten Interessierte über die Webseite des Citymanagement oder der Kochschule Neumünster.© Citymanagement Neumünster