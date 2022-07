Der einzigartige Comedy-Marathon findet bereits seit mehr als zehn Jahren überaus erfolgreich in mittlerweile über 40 deutschen Städten (u.a. in Bielefeld, Frankfurt, Hannover, Münster, Oldenburg und Lüneburg) statt.In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen, präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN. an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher*innen, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren die Künstler*innen einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.Die Komische Nacht bietet einen bemerkenswerten Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem Abend bis zu 5 Comedians jeweils ca 20 Minuten auf. Das Beste: Bei der Komischen Nacht müssen nicht die Besucher*innen von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler*innen sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm in gemütlicher Atmosphäre.Bei der 4. Komische Nacht Neumünster treten die Künstler*innen Alex Stoldt, Don Clarke, Lara Autsch, Marvin Spencer, Thomas Schwieger in folgenden Spielorten auf: Bistrorant im Tierpark, Holstenhallen Congress Center, Kiek in! Mittendrin, Restaurant & Café Pagoni, Wittorfer Brauerei.Karten für dieses Comedy-Highlight gibt es ab sofort in den beteiligten Lokalen und im Internet unter www.komische-nacht.de . Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr.Die beteiligten Künstler*innen:Alex StoldtAlex Stoldt macht Comedy, meist ohne sich dabei zu bewegen und mit seltsamen Witzen zu seltsamen Themen. Er wirkt dabei aber sehr souverän, darum lehnt sich das Publikum schnell zurück und genießt, dass alles manchmal etwas seltsam ist. Glück gehabt.Don ClarkeErstaunlich detailgetreu schildert Don Clarke Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, gepaart mit einer gehörigen Portion (britischem) Humor.Lara AutschLara Autsch schreibt keine Pressetexte. Versuchen Sie doch mal, nach einem ihrer Auftritte einen Text zu schreiben, der das auf der Bühne präsentierte Programm adäquat zusammenfasst - das ist unmöglich! Machen Sie sich einfach ihr eigenes Bild.Marvin SpencerMarvin Spencer hinterlässt eine Spur der Verwüstung auf den Bühnen dieses Landes. Denn wenn er hinters Mikrofon tritt, packt der Feingeist verbal die Fäuste aus und befördert billige Pointen und vorhersehbare Gags gleich mit dem ersten Punch ins Aus.Thomas SchwiegerBei ihm läuft fast alles perfekt: Thomas Schwieger ist die menschgewordene Teilnahmeurkunde. Beim NDR Comedy Contest holte er Silber: 2. Platz, also war er fast der Sieger. Es läuft nicht optimal, also nicht generell, nur beruflich und privat.Don Clarke ©Guido Kollmeier