Nach der offiziellen Eröffnung der Holstenköste 09.-12. Juni durch Oberbürgermeister Tobias Bergmann und Veranstaltungsmanagerin Kirsten Gerlach gehört der Donnerstag im HOLSTENKÖSTE – HINTERHOF traditionell den Lokalmatadoren "THE BUTLERS". Wenn die Neumünsteraner die Bretter der Welt betreten, ist der Funke aufs Publikum auch schon übergesprungen. Die sechs Mann starke Band gehört heute mit zu den erfolgreichsten Bands zwischen Nord- und Ostsee und präsentiert Oldies der 60er und 70er Jahre, sowie Classic Hits der 80er und 90er. Mit einer musikalischen Zeitreise von Elton John, Stones, Status Quo über Klaus Lage bis hin zu Bryan Adams bringen sie ihre Fans stets auf Hochtouren.Eine Holstenköste ohne "BOERNEY & DIE TRI TOPS"? Geht nicht!!!! Am Freitag wird „Boerney“ im Hinterhof einheizen bis der Arzt kommt. Die schrillste deutsche Partyband hat nur ein Ziel:„Party ohne Ende“!Im gesamten deutschen Raum hat sich diese verrückte Fetentruppe auf diversen Stadtfesten und Galas einen Namen gemacht. Ihre Show ist skurril, bunt und abwechslungsreich, ob Udo Jürgens oder Status Quo, Trude Herr oder Sweet, jede Musikrichtung, die den Namen Party verdient, ist bei „BOERNEY& DIE TRI TOPS“ Programm. Und wenn Frau Jaschke Highway to Hell anstimmt, die Baccara Ladys, nunmehr 90-jährig, die Bühne betreten oder Modern Talking ihre Aufwartung machen, weiß man warum „BOERNEY & DIE TRI TOPS“ die schrillste deutsche Party-Band sind!Für den Samstag sollten sich Neumünsters Party-Gänger dann ganz warm anziehen. Die erfolgreiche Coverband Norddeutschlands „SHOUT“ geben sich auf dem zweitgrößten Stadtfest des Landes die Ehre und werden den Hinterhof rocken.Unverwechselbar bieten „Shout“ eine unvergleichliche Show mit unglaublicher Spielfreude, Publikumsnähe und Charisma. Die Band versteht es, mit Cover und TOP40, einer perfekt abgestimmten Lightshow, einem satten Sound und einem eigenen Bühnenbild den Abend zu einem Event der Extra-Klasse werden zu lassen.An allen drei Tagen geht es ab 18 Uhr im Holstenköste-Hinterhof rund. Soundchecks und DJ-WarmUp bringen das Publikum zunächst auf Touren, ehe dann die Bands mit ihrer unverwechselbaren Live-Musik den kultigsten Platz der Köste in eineKonzertarena verwandeln.Selbstverständlich wird auch das reichhaltige Speisen- und Getränkeangebot jeden Besuch zu einem Erlebnis bei freiem Eintritt werden lassen.Auch in diesem Jahr wird es also wieder heißen:"Wir seh´n uns, - bis nachher im HOLSTENKÖSTE - HINTERHOF auf dem Karstadt Parkplatz"