"Während das Vereinsheim neu gebaut wird, sollen sich Bienen und Insekten am Rande der Festwiese wohlfühlen", erläutert Stadtteilvorsteher Sven Radestock, der ebenfalls bei der Einsaat half.Die eingearbeitete einjährige Blüh- und Brachemischung besteht aus mehreren heimischen Honigpflanzen, darunter verschiedene Klee-Arten, Buchweizen, Phacelia, Saatwicke und Sonnenblumen. Einen Teil der Mischung hat die Schleswig-Holstein Netz AG zur Verfügung gestellt, die damit in vielen Kommunen wichtigen Lebensraum schaffen will. "Das Grünflächenamt und das Technische Betriebszentrum der Stadt haben die Fläche schnell und unbürokratisch vorbereitet, und unser Edeka-Markt hat auch spontan geholfen", freut sich Radestock: "Nun muss die Saat nur noch aufgehen, dann können wir uns bis Ende Oktober über dieses weitere Kleinod in Einfeld freuen."