Des Weiteren wurden ein Notarzt, fünf Rettungswagen und sowie der Leitender Notarzt mitalarmiert. Eine brisante Situation bot sich vor Ort, Feuer war im 2 Obergeschoss ausgebrochen, ein Zimmer stand in Vollbrand und eine starke Rauchentwicklung verqualmte die Flure. Menschleben waren in Gefahr.Die Angriffstrupps konnten unter schwerem Atemschutz die Bewohner evakuieren und aus dem starken Rauch befreien. Die Löscharbeiten begannen über die Drehleiter und dem Innenangriff. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, Nachlöscharbeiten dauerten bis ca. 16.00 Uhr noch an. Der leitende Notarzt, sowie die Rettungskräfte hatten fünf Verletzte mit Rauchgasintoxikation in das FEK zur weiteren Behandlung verbracht. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt, die Kripo ermittelt und hat die Räumlichkeiten beschlagnahmt.© Thomas Nyfeler