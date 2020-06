1.500 Euro erhielt Tierpark-Leiterin Verena Kaspari für ihre Einrichtung. Ute Kröger nahm 1.500 Euro für den Wildpark Eekholt entgegen.Aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen von Anfang März bis Anfang Mai kam vielen Kunden das Angebot eines Lieferservices für Gartenbauprodukte gerade recht. In großen Säcken, sogenannten Big Bags, wurden Kompost, Gartenerde, Holzhackschnitzel und Rindenmulch kontaktfrei und unkompliziert nach Hause geliefert. Fünf Euro jedes bestellten Big Bags flossen in die Spendenaktion. „Der Tierpark Neumünster und der Wildpark Eekholt, sind wichtige Einrichtungen zur Umweltbildung in unserer Region. Wir wollten sie in dieser schwierigen Zeit unterstützen“, so Nis Nissen. „Es gab eine richtige Flut von Bestellungen. Das hat uns überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut!“, ergänzt Bruhn-Lobin. Die Mitarbeiter*innen des Wertstoffzentrums waren begeistert beteiligten sich mit 100 Euro an der Aktion.Gartenbauprodukte können auch weiterhin über den Liefer- und Abholservice erworben werden. Das Material wird in Big Bags angeliefert, die anschließend für die Abholung von Gartenabfällen genutzt werden können. Für den Lieferservice wurde ein Verfahren entwickelt, das ohne direkten Kontakt auskommt. Die Lieferung bzw. Abholung wird im Internet gebucht. Die Bestellung läuft über www.swn.net/lieferservice und bezahlt wird per Rechnung. Das Angebot ist in einem Umkreis von 25 Kilometern um das SWN-Wertstoffzentrum (Padenstedter Weg 1, 24539 Neumünster) gültig.SWNDie BAV- Geschäftsführer Dr. Norbert Bruhn-Lobin (seitens SWN, li.) und Nis Nissen (seitens WZV, re.) überreichten am Freitag, 29. Mai 2020 die symbolischen Schecks. 1.500 Euro erhielt Tierpark-Leiterin Verena Kaspari (2 v.li.) für ihre Einrichtung. Ute Kröger (2 v.re.) nahm 1.500 Euro für den Wildpark Eekholt entgegen.