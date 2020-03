Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) hat das Land Schleswig-Holstein eine neue Landesverordnung erlassen, die das öffentliche Leben weiter einschränkt. Zusätzlich zu der bereits erfolgten Schließung vieler kommunaler Einrichtungen, darunter auch Kitas und Schulen, müssen ab sofort unter anderem auch geschlossen werden:- alle Einzelhandelsgeschäfte, wenn sie nicht ausdrücklich der Versorgung mit lebensnotwendigen Dingen dienen (ausgenommen von der Schließung sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen, Banken und Sparkassen)- alle Restaurants, Bars, Cafes, Discotheken, Kneipen und Clubs- alle Theater, Museen, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen- alle Kinos, Ausstellungsstätten, Freizeit- und Tierparks- alle privaten und öffentlichen Sportanlagen (drinnen und draußen)- alle SpielplätzeFür alle Verkaufsstellen, die geöffnet bleiben dürfen, und für alle Handwerker und Dienstleister, die gemäß der Verordnung weiter ihrer Tätigkeit nachgehen dürfen, gilt:Sie haben in geeigneter Form auf die aktuellen Hinweise zu Hygienemaßnahmen des Robert-Koch-Institutes hinzuweisen und diese umzusetzen.Allen Beherbergungsstätten (Hotels, Hostels, Anbieter von Ferienwohnungen) ist es ab sofort untersagt, Touristen oder auch Gäste für Fortbildungsveranstaltungen aufzunehmen.Die kompletten Regelungen finden sich in der Landesverordnung auf der Internetseite des Landes: www.schleswig-holstein.de/coronavirus • Um die vorhandenen Telefonleitungen zu entlasten, hat der Kreis kurzfristig Sonderrufnummern mit veränderten Rufnummernblöcken eingerichtet.Bürger können statt der 0 45 51 / 95 19 - xxx auf die Rufnummer 0 45 51 / 89 05 - xxx für folgende Fachdienste ausweichen:• Wasser-Boden-Abfall• Tiergesundheit und –haltung• Kreisplanung, Regionalmanagement, Klimaschutz• Bau- und Umweltverwaltung, Kreisstraßen/Tiefbau• Bauaufsicht, Brandschutz, Denkmalschutz, Gutachterausschuss• Naturschutz und LandschaftspflegeFür diese zwei Fachdienste gilt: 0 45 51 / 53 07 - xxx statt wie üblich 0 45 51 / 951 - 9xxx:• Kita, Jugend, Schule, Kultur• Schulamt• WZV: Die Termine für die private Sperrmüll- oder Strauchgutabholung, die bis zum 20. März bereits vereinbart waren, werden noch durchgeführt. Die vereinbarten Termine ab dem 23. März entfallen. Der WZV setzt sich zu gegebener Zeit mit den betroffenen Kunden in Verbindung, wann wieder eine Abholung erfolgen kann.Die gute Nachricht: Nach derzeitigen Einschätzungen wird es weiterhin vollumfänglich möglich sein, die gewohnten Abfuhrtermine für die Rest-, Bio- und Papierabfuhr einzuhalten.• Bildungstreffpunkt der Stadt Kaltenkirchen bis auf Weiteres geschlossen; Dienstbetrieb wird zur Bearbeitung dringender Anliegen aufrechterhalten. Abstimmung per Telefon unter 0 41 91 / 956 1757 oder per E-Mail unter s.wichelmann@kaltenkirchen.de erforderlich.• Kaltenkirchener PERSPEKTIVEN - Vortrag im März: abgesagt, Ersatztermin bisher nicht in Planung.• Medienprojekt „Kultur trifft digital“ abgesagt, da das Jugendhaus der Tausendfüßler Stiftung und die Stadtbücherei bis auf Weiteres geschlossen sind.• Bürgertelefon unter der Tel.: 0 40 / 535 95 658 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zum Thema Coronavirus• Die Stadt weist daraufhin, Mülltonnen ganz verschlossen und rechtzeitig zur Abholung durch das Betriebsamt bereitzustellen.• Massachusetts – BEE GEES Musical wird vom 1. April 2020 auf den 13. März 2021 verschoben; erwobene Tickets behalten Ihre Gültigkeit für den neuen Termin.• „Aktion Saubere Landschaft“ vom LIONS CLUB wird zu gegebener Zeit nachgeholt.• Der Kunstverein Quickborn sagt alle für den März geplanten Veranstaltungen ab.• Schließung der Außenstelle des Bürgerbüros in Wasbek, der Bürgermeister der Gemeinde Wasbek, Karl-Heinz Rohloff, bietet seine Bürgersprechstunde mittwochs von 15 Uhr bis 18 Uhr weiter an.• Das Bürgertelefon (Tel.: 33 22 888) zum Thema Coronavirus ist fortan montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr besetzt.• Sitzung der Stadtvertretung findet am 24. März, um 18:30 Uhr, in der Mehrzweckhalle statt.