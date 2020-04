Für die Bauarbeiten ist es zudem nötig, zwei Bahnübergange in Neumünster zeitweise zu sperren: „Altonaer Straße“ (3. April, 18 Uhr – 8. April, 5 Uhr) und „Wittorfer Straße“ (8. April, 6 Uhr – 9. April, 3 Uhr). Umleitungen für Pkw werden örtlich ausgeschildert. Anliegende Grundstücke sind für Rettungsfahrzeuge erreichbar. Radfahrer und Fußgänger können die Bahnübergänge nicht passieren. Die Bauarbeiten ziehen zum Teil erheblichen Lärm auch in den Nachtstunden nach sich, da teilweise – insbesondere an den Wochenenden – rund um die Uhr gearbeitet wird. Die AKN ist bemüht, die Belästigungen durch Lärm und Staub so gering wie möglich zu halten und bittet um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.Alle ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt, die an allen Stationen zwischen Neumünster und Kaltenkirchen halten. Die AKN weist auf eine Besonderheit hin: In Bad Bramstedt können die Busse nicht am Haltepunkt „Bad Bramstedt Kurhaus“ halten. Für Reisende zwischen den beiden Haltepunkten „Bad Bramstedt Kurhaus“ und „Bad Bramstedt“ richtet die AKN daher einen zusätzlichen Pendelverkehr mit Großraumtaxen ein. Die AKN setzt zusätzlich schnelle Direktbusse ein, die ohne Zwischenhalte pendeln, wodurch sich die Fahrtzeit verkürzt. Sonntags fährt der Schnellbus nicht. Die Haltestellen sind im Ersatzplan aufgeführt. Durch die Busse verlängert sich die Fahrtzeit um bis zu 35 Minuten, am Sonntag um bis zu 40 Minuten. Die AKN weist darauf hin, dass die Busse des Ersatzverkehrs in Neumünster teilweise 6 Minuten vor dem regulären Zug abfahren und empfiehlt, gegebenenfalls eine frühere Verbindung zu wählen. Hinweis für mobilitätseingeschränkte Reisende: Die Busse verfügen über einen Niederflureinstieg. Es ist jedoch nicht möglich, Fahrräder mitzunehmen.Die AKN bittet ihre Kunden, sich rechtzeitig über den Ersatzfahrplan zu informieren. Nähere Informationen über das Servicetelefon montags bis donnerstags von 6 bis 22 Uhr, freitags bis 0 Uhr, sonnabends von 9 bis 0 Uhr sowie zusätzlich am Sonntag, 5. April von 6 bis 16 Uhr unter 04191 933 933 sowie über die Internetseite www.akn.de © AKN Eisenbahn GmbH