Sie möchten junge Menschen motivieren, sich aktiv mit ihrer beruflichen Zukunft zu beschäftigen und dabei die breiten Unterstützungsangebote zu nutzen. Sie empfehlen allen – auch Abiturientinnen und Abiturienten – sich betriebliche Ausbildungen und duale Studienangebote genauer anzuschauen. Diese bieten meist hervorragende Einstiegschancen, eine praxisnahe Ausbildung und häufig gute Verdienstmöglichkeiten.Für eine Lehrstelle ist es nie zu spät. Fast überall werden (noch) Azubis gesucht. Mit anderen Worten: Jugendlichen stehen noch zahlreiche Türen offen. Wie sie den Weg einschlagen, der am besten zu ihnen passt, erfahren sie natürlich bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und der Jugendberufsagentur. Entweder online oder persönlich in der Berufsberatung vor Ort. Gemeinsam checken die Fachleute die individuellen Optionen und unterstützen dabei, die persönliche Chance zu ergreifen.Die duale Berufsausbildung hat einen hohen Stellenwert und bietet einen guten Start in das Berufsleben mit vielfältigen Karrierechancen. Unter https:// www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/woche-der-ausbildung-2023-der-agentur-fuer-arbeit-neumuenster-und-der-jobcenter-neumuenster-und-rendsburg-eckernfoerde finden Schüler und Schülerinnen ein Portal mit vielfältigen Angeboten wie z.B. Tipps zur Ausbildungsstellensuche, zu Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen und Links zu Ausbildungsstellenbörsen. Hier stellen sich auch regionale Ausbildungsbetriebe in Kurzvideos vor.In der Woche der Ausbildung wird ein Akzent auch auf die Chancen einer Ausbildung in Teilzeit gelegt. Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Corinna Schmidt (Agentur für Arbeit Neumünster) und Olga Ekkert (Jobcenter Neumünster), laden herzlich zu einem Informationsangebot mit Leonie Nickel von der Handwerkskammer (HWK) Lübeck ein. Sie erläutert am 14.03.2023 im BiZ von 9.00 bis 11.00 Uhr die Voraussetzungen einer Teilzeitberufsausbildung und gibt Bewerbungstipps.Eine Anmeldung ist erforderlich über https://eveeno.com/292854581.