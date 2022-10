In der Online-Aktionswoche FRAUEN – CHANCEN – WIEDEREINSTIEG erhalten Frauen neue Ideen, Impulse und Informationen rund um den beruflichen (Wieder-)Einstieg und können individuelle Fragen klären. Und das alles bequem von Zuhause!Der Themen-Mix ist in diesem Jahr noch vielfältiger. Er bietet insbesondere Frauen eine erste Orientierung für den Weg zurück in den Beruf. Sie finden z.B. Antworten auf folgende Fragen:• Wie entdecke ich meine Stärken und Fähigkeiten?• Wie gestalte ich meinen beruflichen Neustart?• Wie vereinbare ich Familie und Beruf?• Wie läuft eine Ausbildung in Teilzeit?• Wie kann ich mich auf ein Online-Bewerbungsgespräch vorbereiten?• Wie kann ich mich selbstständig machen?In allen Branchen wird zurzeit Personal gesucht. Für arbeitssuchende Frauen bietet die aktuelle Arbeitsmarktsituation gute Aussichten, um beruflich (wieder) Fuß zu fassen, die Karriereleiter aufzusteigen, die Arbeitszeiten auszuweiten oder sich beruflich umzuorientieren. Insbesondere die Digitalbranche bietet gut bezahlte, zukunftsfähige und zugleich familienfreundliche Jobs. „Ergreifen Sie Ihre Chance, starten Sie jetzt durch und melden Sie sich gleich an“, lädt Corinna Schmidt, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Neumünster, ein.Der Wiedereinstieg von Frauen nach einer beruflichen Auszeit ist ein wichtiges und komplexes Thema. Aus diesem Grund organisieren die Beauftragten für Chancengleichheit aus Schleswig-Holstein und Hamburg gemeinsam die Aktionswoche "FRAUEN - CHANCEN - WIEDEREINSTIEG" mit einem breiten Angebot.Die Aktionswoche findet vom 7. bis 11. November 2022 statt. Alle Informationen finden Sie unter https://eveeno.com/aktionswoche-wiedereinstieg. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Hinweise zur Anmeldung.©panthermedia