Persönliche Beratungsgespräche finden grundsätzlich weiterhin nach Terminvereinbarung statt. Daneben besteht die Möglichkeit, sich online oder telefonisch beraten zu lassen.Arbeitslosmeldungen können persönlich oder ebenfalls online erfolgen. Erforderlich für die Onlinemeldung ist, dass der Personalausweis für die Online-Ausweisfunktion freigeschaltet ist.Nähere Informationen zur Online-Arbeitslosmeldung, der Online-Identifikation und dentechnischen Voraussetzungen finden sich unter:https:// www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden https:// www.ausweisapp.bund.de/online-ausweisen/das-brauchen-sie/ https:// www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/online-ausweisen/das-brauchen-sie/das-brauchen-sie-node.html So erreichen Sie die Agentur für Arbeit:• über die gebührenfreie Hotline 0800 4 5555-00 (Mo-Fr 8.00 bis 18.00 Uhr),• über die 04321 / 943 300 (Mo, Di und Do 8.00 bis 14.00 Uhr, Mi 10.00 bis 14.00 Uhr und Fr 8.00 bis 13.00 Uhr)*Dies betrifft alle Dienststellen der Agentur für Arbeit in Neumünster, Rendsburg, Eckernförde und Hohenwestedt