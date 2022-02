Das zeigt der deutliche Rückgang der Zahl der Arbeitslosen und Unterbeschäftigtenim Vergleich zum Januar des letzten Jahres und die Nachfrage der Unternehmennach Personal“, kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster,die aktuellen Zahlen. „Allerdings sind mehr als ein Drittel der arbeitslosen Menschen langzeitarbeitslos.Die Herausforderung, hier durch zusätzliche Unterstützung und das umfangreicheAngebot von Qualifizierungsmaßnahmen entgegenzuwirken, wird unsere Arbeit im laufendenJahr wesentlich mitbestimmen,“ kündigt Bagger an.Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Januar 9.281 Menschen vonArbeitslosigkeit betroffen. Das sind 591 mehr als im Dezember (plus 6,8 Prozent) und1.650 weniger als ein Jahr zuvor (minus 15,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 5,0 Prozent. Im Dezember lag sie bei 4,7 Prozent und vor einem Jahr bei 5,9 Prozent.Die Zahl der Unterbeschäftigten ist im Januar mit 12.532 im Vergleich zum Vormonat um503 gestiegen (plus 4,2 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr ist sie um 1.565 gesunken (minus11,1 Prozent). Sie fasst die Zahl der Arbeitslosen mit der Zahl derer zusammen, dieaufgrund gesetzlicher Regelungen nur deshalb nicht als Arbeitslose gezählt werden, weil siederzeit an einer Weiterbildung oder sonstigen Förderung wie einer Arbeitsgelegenheit („Ein-Euro-Job“) teilnehmen oder kurzfristig erkrankt sind.Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (ArbeitslosengeldI) beträgt im Januar 3.474 Personen – 357 mehr als im Dezember (plus 11,5 Prozent) und1.436 weniger als vor einem Jahr (minus 29,2 Prozent). Die Zahl der Unterbeschäftigten sank gegenüber dem Vorjahr um 1.250 auf 4.251 (minus 22,7 Prozent).Bei den Jobcentern sind im Januar 5.807 Menschen (Arbeitslosengeld II) arbeitslos gemeldet.Das sind 234 mehr als im Dezember (plus 4,2 Prozent) und 214 weniger als ein Jahrzuvor (minus 3,6 Prozent). Die Zahl der Unterbeschäftigten sank gegenüber dem Vorjahr um 315 auf 8.281 (minus 3,7 Prozent).Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenterwurden im Januar 642 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 61 mehr alsim Dezember (plus 10,5 Prozent) und 217 mehr als vor einem Jahr (plus 51,1 Prozent).Die meisten Stellenangebote kamen im Januar aus der Zeitarbeit, dem Handel und der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen.Im Vergleich zum Januar des Vorjahres stieg die Nachfrage in nahezu allen wirtschaftsabschnitten.• sind im Januar 3.390 Menschen arbeitslos gemeldet – 184 mehr als im Dezember (plus5,7 Prozent) und 690 weniger als vor einem Jahr (minus 16,9 Prozent).• beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 7,8 Prozent. Im Dezember lag sie bei 7,4 Prozentund vor einem Jahr bei 9,5 Prozent.• stieg die Unterbeschäftigung von Dezember auf Januar auf 4.701 (plus 175 oder 3,9Prozent). Vor einem Jahr lag sie bei 5.232 (minus 531 oder 10,1 Prozent).• wurden dem gAG-S im Januar 235 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet– 52 mehr als im Dezember (plus 28,4 Prozent) und 82 mehr als vor einem Jahr(plus 53,6 Prozent).