Um hier die Eltern in der Begleitung ihrer Kinder zu unterstützen und Informationslücken zu schließen, bieten die Berufsberaterinnen Benthe Grundt und Jytte Harders von der Agentur für Arbeit Neumünster am 23. November 2021 einen digitalen Elternabend an.Und darum geht’s:• betriebliche Berufsausbildung und Duales Studium – die Expertinnen informieren über die richtigen Bewerbungsstrategien• Wie können Sie Ihr Kind beim Bewerbungsprozess unterstützen?• Welche Möglichkeiten sind in der Region vorhanden?• Welche Angebote bietet die Berufsberatung?Wann: Dienstag, 23. November 2021, um 19.00 UhrDie Ausrichtung erfolgt über das Videokonferenzsystem „MS-Teams“.Nehmen Sie unkompliziert von zuhause aus teil, die Veranstaltung dauert ca. 60 Min.Anmeldungen bitte an benthe.grundt@arbeitsagentur.de. Sie erhalten dann einen Link zur Teilnahme über MS-Teams.