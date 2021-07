Darüber hinaus steht Brigitte Deck vom Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V., Kiel, zur Verfügung. Sie informiert über das Projekt „Perspektive Wiedereinstieg – Leinen los“. Hier werden Berufsrückkehrerinnen individuell gecoacht und durch Workshops und Onlineangebote für den (Wieder)Einstieg in die Arbeitswelt vorbereitet. Die Teilnahme ist kostenfrei.Sie möchten mehr erfahren?Rufen Sie uns am Dienstag, 03. August 2021, in der Zeit von 9.00 – 11.00 Uhr an!So erreichen Sie die Expertinnen:• Corinna Schmidt (Agentur für Arbeit Neumünster): 04321 943 210• Brigitte Deck (Frauennetzwerk Kiel): 0431 678830