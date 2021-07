Um hier auch kurzfristig zu unterstützen und die Informationslücken zu schließen, bieten die Berufsberater und Berufsberaterinnen der Agentur für Arbeit Neumünster am 3. und 4. August digitale Workshops an. Und darum geht’s:• Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es?• Welche Online-Tools unterstützen mich wirklich?• Deine Region bietet dir spannende Berufe und Ausbildungen – lerne sie im Betrieb kennen.• Wie sind die aktuellen Ausbildungsplatzmöglichkeiten in Neumünster und Umgebung?• Welche Unterstützungsmöglichkeiten bietet die Berufsberatung?• Gibt es Überbrückungsmöglichkeiten?• Dienstag, 03. August 2021, von 10.00 – 11.30 Uhr• Mittwoch, 04. August 2021, von 15.00 – 16.30 UhrDie Ausrichtung erfolgt über das Videokonferenzsystem „MS-Teams“. Eine Anmeldung ist notwendig!• für den 03.08.2021 bitte bis zum 02.08.2021 um 15.00 Uhr und• für den 04.08. 2021 bitte bis zum 03.08.2021 um 15.00 Uhrper E-Mail an Neumuenster.BIZ@Arbeitsagentur.de.Anschließend gibt es die Zugangsdaten für die Internetplattform.