Die Woche der Ausbildung wirbt für die duale Berufsausbildung und weist auf den hohen Stellenwert einer Berufsausbildung hin.Sie findet in diesem Jahr erstmals ausschließlich als Online-Angebot statt. Die Agentur für Arbeit Neumünster in Kooperation mit der Jugendberufsagentur und den Jobcentern Neumünster und Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie ihren Partnern im Regionalen Übergangsmanagement (RÜM) machen Schüler*innen und Ausbildungssuchenden eine Reihe von attraktiven Angeboten.Vom 15. bis 19. März steht das Portal unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/woche-der-ausbildung-2021 ganz unkompliziert zur Verfügung.Unter den vielfältigen Angeboten im Portal, wie z.B. Tipps zur Ausbildungsstellensuche, zu Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen, Verlinkungen zu Ausbildungsstellenbörsen, versprechen insbesondere eine Reihe von interaktiven Angeboten wertvolle Infos zu Berufen aus erster Hand und unmittelbare, direkte Kontakte zu regionalen Unternehmen, die Ausbildungsstellen anbieten:• Am 16. März berichten junge „Ausbildungsbotschafter*innen“ in „Live-Meetings“ von ihren Ausbildungserfahrungen (Anmeldung erforderlich):• 14:00-14:35 Uhr Kaufmann/ Kauffrau im Einzelhandel/ Handelsfachwirt Anmelde-URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/5267435166019363595• 14:40-15:15 Uhr Konstruktionsmechaniker*in – Schweißtechnik Anmelde-URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/3944965670115037965• 15:20-15:55 Uhr Fachkraft für Lagerlogistik Anmelde-URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/2219432803413673485• Zahlreiche regionale Ausbildungsbetriebe stellen sich mit ihren aktuellen Angeboten in Kurzvideos vor.• Über das Portal „Ausbildung jetzt SH“ bekommen Ausbildungssuchende die Gelegenheit für ein erstes Kennenlernen mit ihrem Wunschbetrieb per Video-Chat oder Telefonat - es kann nach Beruf, Ort und Unternehmen im Portal gefiltert und mit wenigen Klicks ein passender Termin zur Kontaktaufnahme gebucht werden.• Für weitergehende Information und die persönliche Beratung bietet die Agentur für Arbeit über die Hotline 04321 943 777 von 8:00 bis 15:00 Uhr einen direkten Draht zur Berufs-beratung. Oder per E-Mail an Neumuenster.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsle-ben@arbeitsagentur.de. Video-Beratung gewünscht? Kein Problem, einfach den Wunsch per Telefon oder E-Mail mitteilen!• Am Dienstag, dem 16. März, und Donnerstag dem 18. März, steht diese Hotline-Nummer zusätzlich von 19 bis 21 Uhr vorrangig für Eltern zur Verfügung. In der Region gibt es noch viele freie Ausbildungsplätze für 2021. Bewerber*innen, die flexibel und offen für