Viele Fragen müssen bereits vor dem Versenden einer Bewerbung geklärt werden:· Wie gelingt es mir, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen?· Wie finde ich die Tätigkeit, die zu mir passt?· Welche Arbeitszeitmodelle sind für mich denkbar?· Wie kann mich die Agentur für Arbeit unterstützen?Corinna Schmidt, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in der Agentur für Arbeit Neumünster, und Brigitte Deck, Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V., Kiel, informieren zu diesen und ähnlichen Fragen und stellen die Vielfalt der Unterstützungsmöglichkeiten der Agentur für Arbeit vor. Wertvolle Anregungen und Tipps erwarten Sie.Das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. setzt das Projekt „Perspektive Wiedereinstieg – Leinen los“ um. Hier werden Berufsrückkehrer*innen bei der Orientierung, Planung und Umsetzung des beruflichen Wiedereinstiegs unterstützt, so zum Beispiel Petra Ballhaus*:Die gelernte Versicherungskauffrau, ist Mutter von drei Kindern und Tochter eines 81-jährigen Vaters mit Pflegegrad 3. Erst vor Kurzem hat sie sich nach über 25 Jahren Ehe von ihrem Mann getrennt. „Manchmal habe ich das Gefühl, mir wächst das alles über den Kopf - es ist so viel zu bedenken, zu organisieren. Es geht ja nicht nur um das Schreiben einer Bewerbung oder die Recherche nach geeigneten Stellen, sondern auch um meine eigene innere Haltung. Da erfahre ich hier viel Stärkung“, sagt die 53-jährige und fügt selbstbewusst hinzu: „Jetzt weiß ich, dass ich das schaffen kann!“Sie möchten mehr erfahren?Rufen Sie uns am Dienstag, 27. Oktober, in der Zeit von 9 – 11 Uhr an!So erreichen Sie die Expertinnen:Corinna Schmidt (Agentur für Arbeit Neumünster): 04321 943 210Brigitte Deck (Frauennetzwerk Kiel): 0431 678830* Name geändert