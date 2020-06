Am 6. Juli 2020 in der Zeit von 9 bis 11 Uhr geben die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Ausbildungsplatzsuchenden und Ausbildungsbetrieben sowie anderen Interessierten Tipps zum Thema. Sie erläutern Möglichkeiten, Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine Ausbildung in Teilzeit und beantworten individuelle Fragen.• Inge Varchmin-Schindlbeck (Jobcenter Neumünster): 04321 5586 131• Michaela Sintke (Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde): 0431 2595 126• Corinna Schmidt (Agentur für Arbeit Neumünster): 04321 943 210Inge Varchmin-Schindlbeck, Michaela Sintke und Corinna Schmidt geben Auskunft ©Agentur für Arbeit Neumünster