Die Entwicklung ist für die Saison üblich“, kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen und weist darauf hin: „Die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten seit dem 1.6.2022 im Rechtskreis SGB II führt insbesondere in den Jobcentern im Vergleich zum Vorjahr zu steigenden Arbeitslosenzahlen.“Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Dezember 9.244 Menschen vonArbeitslosigkeit betroffen. Das sind 231 mehr als im November (plus 2,6 Prozent) und 554mehr als ein Jahr zuvor (plus 6,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 5,0 Prozent. Im November lag sie bei 4,8 und vor einem Jahr bei 4,7 Prozent.Aktuell werden in Mittelholstein 1.585 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 67 mehrals im letzten Monat und 1.549 mehr als vor einem Jahr. Fast alle werden im RechtskreisSGB II betreut. Arbeitslos sind darunter 578 Personen (17 mehr als im November und 561mehr als im Dezember 2021).Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (ArbeitslosengeldI) beträgt im Dezember 3.102 Personen – 111 mehr als im November (plus 3,7 Prozent) und15 weniger als vor einem Jahr (minus 0,5 Prozent). Bei den Jobcentern sind im Dezember 6.142 Menschen (Arbeitslosengeld II) arbeitslos gemeldet.Das sind 120 mehr als im November (plus 2,0 Prozent) und 569 mehr als ein Jahr zuvor (plus 10,2 Prozent).Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenterwurden im Dezember 553 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 24 mehrals im November (plus 4,5 Prozent) und 28 weniger als vor einem Jahr (minus 4,8 Prozent).Seit Jahresbeginn wurden 7.271 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet, dasbedeutet ein Minus von 209 oder 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Die meisten Stellenangebote kamen im Dezember aus der Zeitarbeit, dem Bereich der freiberuflichen, technischen und wissenschaftlichen Dienstleistungen, dem Öffentlichen Dienstund dem Handel.• sind im Dezember 3.376 Menschen arbeitslos gemeldet – 37 mehr als im November(plus 1,1 Prozent) und 170 mehr als vor einem Jahr (plus 5,3 Prozent).• werden aktuell 341 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 17 mehr als im letztenMonat und 322 mehr als vor einem Jahr. Fast alle werden im Rechtskreis SGB II betreut.Arbeitslos sind darunter 69 (neun mehr als im November und 60 mehr als im Dezember2021).• beträgt die Arbeitslosenquote 7,8 Prozent. Im November lag sie bei 7,7 Prozent und voreinem Jahr bei 7,4 Prozent.• wurden dem gAG-S im Dezember 165 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet– fünf mehr als im November (plus 3,1 Prozent) und 18 weniger als vor einemJahr (minus 9,8 Prozent).