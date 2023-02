„Über 40 Unternehmen präsentieren ihre Angebote. Angesprochen sind insbesondere Eltern und ihre Kinder, die kurz vor dem Schulabschluss stehen und nach dem passenden dualen Studium oder Ausbildungsplatz suchen.“ Mehr Infos zu den teilnehmenden Partnerunternehmen für die digitalen Elternabende finden Interessierte unter https:// www.arbeitsagentur.de/k/digitale-elternabende In den Veranstaltungen, die jeweils um 19:00 oder 20:00 Uhr sowie am Samstag um 16.00 und 17:00 Uhr beginnen, bieten die Unternehmen einen Einblick in die Rahmenbedingungen der Ausbildung oder des dualen Studiums, in die Unternehmenskultur und die Perspektiven für Nachwuchskräfte nach einer erfolgreichen Ausbildung oder einem erfolgreichen dualen Studium. Azubis und Studierende berichten, wie sie es geschafft haben, das Bewerbungsverfahren zu bestehen und wie es ihnen während der Ausbildung oder des dualen Studiums ergeht.„Jeden Abend präsentieren sich verschiedene Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Dabei sein ist denkbar einfach: Auf der Internetseite www.arbeitsagentur.de/k/digitale-elternabende auf das gewünschte Datum und das Unternehmen klicken und schon gelangt man zum Einwahllink“, erklärt die Agenturchefin und weist darauf hin: „Sollten nach einem Event Fragen offenbleiben, einfach Kontakt zu unseren Berufsberaterinnen und Berufsberatern aufnehmen. Sie beraten zu allen Themen rund um Berufswahl, Ausbildung, Studium oder Bewerbung.“Kontakt und Termine zur Berufsberatung bekommen interessierte Schülerinnen und Schüler über die Hotline 0800 4 5555-00 (kostenfrei) oder sie nutzen den Button „Kontaktieren Sie uns direkt“ auf www.arbeitsagentur.de Technische Hinweise:Für die Teilnahme wird ein Computer, Notebook, Smartphone oder Tablet und eine stabile Internetverbindung, eine ruhige Umgebung und ggf. ein Headset oder Mikrofon benötigt. Die Installation einer App oder eines Programms ist nicht erforderlich. Die Teilnahme erfolgt aus dem Browser heraus. Die Unternehmen nutzen für die digitalen Veranstaltungen Microsoft Skype und Teams, Zoom und Cisco Webex.