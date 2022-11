Wer studieren möchte, trifft auf verschiedene Zulassungsverfahren – abhängig vom Studiengang. Unkompliziert und ohne große Hürden erfolgt die Einschreibung bei den zulassungsfreien Angeboten. Ist ein Studiengang örtlich zulassungsbeschränkt, wird die Mehrzahl der Studienplätze nach den Kriterien der jeweiligen Hochschule vergeben. Hierbei kann die Abiturnote ausschlaggebend sein, aber auch Noten in einzelnen Fächern. Zudem können Wartesemester und Härtefallregelungen über Zu- oder Absage entscheiden.Zulassungsfrei oder zulassungsbeschränkt?Einige Studiengänge, die örtlich zulassungsbeschränkt oder gar zulassungsfrei sind, werden über das sogenannte Dialogorientierte Serviceverfahren vergeben. Die Bewerbung erfolgt in diesem Fall über das Portal hochschulstart.de. Das gleiche gilt für die vier bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge Humanmedizin, Pharmazie, Zahnmedizin und Tiermedizin.Einen guten Überblick über die verschiedenen Zulassungsverfahren gibt der abi» Chat am 7. Dezember. Von 16 bis 17.30 Uhr beantworten die teilnehmenden Expertinnen und Experten alle Fragen rund ums Thema „So klappt die Studienbewerbung“. Sie erläutern den Bewerbungsprozess, nennen Fristen und Termine und weisen auf benötigte Unterlagen hin. Mit von der Partie sind diesmal auch wieder die Redakteurinnen und Redakteure von abi».Alle Fragen und Antworten im ChatprotokollInteressierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im abi-Portalveröffentlicht wird. Mehr Infos zum Chat finden sich unter abi.de.©Panthermedia