„Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist aktuell leicht rückläufig. Unsicherheit u. a. bezüglich derweiteren Entwicklung der Energiepreise und die Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte zufinden, machen sich hier bemerkbar. Festzustellen bleibt: Trotz der Auswirkungen der aktuellen Krisen ist der Arbeitsmarkt robust. Unternehmen konzentrieren sich darauf, ihre Fachkräfte zu halten.“Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im September 9.089 Menschen vonArbeitslosigkeit betroffen. Das sind 378 weniger als im August (minus 4,0 Prozent) und184 weniger als ein Jahr zuvor (minus 2,0 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 4,9 Prozent. Im August lag sie bei 5,1 Prozent und vor einem Jahr bei 5,0 Prozent.„Gerade im Hinblick auf vorhandene Fachkräftelücken in vielen Branchen bleibt es mir wichtig,mehr Menschen, seien sie arbeitslos oder in einer Beschäftigung, für eine berufliche Qualifizierung zu gewinnen,“ betont Bagger.Fachkräfte sind stark gefragt. Sie sind in der Regel seltener arbeitslos und verdienen besser.Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter bieten umfangreiche Förderungen für den Erwerbvon Teilqualifikationen oder neuen zukunftsweisenden Berufsabschlüssen an. Damitverbessern Teilnehmende ihre beruflichen Zukunftschancen enorm. Wer sich zu diesemThema beraten lassen möchte, bekommt einen Termin unter der kostenfreien Hotline0800 4 5555‑00.Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (ArbeitslosengeldI) beträgt im September 2.967 Personen – 228 weniger als im August (minus 7,1 Prozent)und 280 weniger als vor einem Jahr (minus 8,6 Prozent).Bei den Jobcentern sind im September 6.122 Menschen (Arbeitslosengeld II) arbeitslos gemeldet. Das sind 150 weniger als im August (minus 2,4 Prozent) und 96 mehr als ein Jahrzuvor (plus 1,6 Prozent).Ein Grund für den Anstieg der gemeldeten Arbeitslosen zum Vorjahresmonat liegt im Übergangder geflüchteten Menschen aus der Ukraine in die Betreuung der Jobcenter. Seit 1.Juni 2022 können sie Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II erhalten.Davor erhielten geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.Aktuell werden in Mittelholstein 1.413 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 109mehr als im letzten Monat und 1.373 mehr als vor einem Jahr. Fast alle werden im RechtskreisSGB II betreut. Arbeitslos sind darunter 574 Personen (zwei mehr als im August und560 mehr als im September 2021.StellenangebotDem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenterwurden im September 503 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet –34 wenigerals im August (minus 6,3 Prozent) und 162 weniger als vor einem Jahr (minus 24,4 Prozent).Seit Jahresbeginn wurden 5.570 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet, dasbedeutet ein Minus von 110 oder 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Die meisten Stellenangebote kamen im September aus der Zeitarbeit, dem Bereich Dienstleistungen, dem Handel und der der öffentlichen Verwaltung.Die Bilanz des Ausbildungsmarktes zum Ende des Berufsberatungsjahres (01. Oktober2021 bis 30. September 2022) wird am 02. November 2022 bekannt gegeben.• sind im September 3.272 Menschen arbeitslos gemeldet – 122 weniger als im August(minus 3,6 Prozent) und 228 weniger als vor einem Jahr (minus 6,5 Prozent).• werden aktuell 325 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 18 mehr als im letztenMonat und 301 mehr als vor einem Jahr. Fast alle werden im Rechtskreis SGB II betreut.Arbeitslos sind darunter 60 (13 mehr als im August und 51 mehr als im September2021).• beträgt die Arbeitslosenquote 7,6 Prozent. Im August lag sie bei 7,9 Prozent und vor einemJahr bei 8,1 Prozent.• wurden dem gAG-S im September 147 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet– 101 weniger als im August (minus 40,7 Prozent) und 89 weniger als vor einemJahr (minus 37,7 Prozent).