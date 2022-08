Worum geht es dabei?In einem allgemeinen Austausch werden folgende Fragen besprochen:• hast du dir schon Gedanken über einen Plan B gemacht?• kommt ein/e schulische Ausbildung/Schulbesuch in Frage?• kennst du die Fördermöglichkeiten der Berufsberatung?• kurzer Überblick über AusbildungsmöglichkeitenWann?Donnerstag, den 25.08.2022 von 14:00 - ca. 15:30 Uhroder Freitag, den 26.08.2022 von 10:00 – ca. 11:30 UhrWo?Im Raum 111 im BiZ Neumünster, Brachenfelder Str. 45Was mitbringen?Wer mag, bringt Bewerbungsunterlagen mit. Diese können nach der großen Runde einzeln besprochen werden.Wie?Anmeldungen bitte per Mail an Neumuenster.BIZ@arbeitsagentur.de odertelefonisch unter 04321 943-432.Um eine verbindliche Anmeldung wird bis zum 22.08.2022 gebeten!