„Dass die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen im Monat Mai geringer ausgefallen ist alsim Vorjahresmonat, ist darauf zurückzuführen, dass es seinerzeit nach dem Lockdown einesteil angestiegene Nachfrage gegeben hat“, bekräftigt sie.Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Mai 8.616 Menschen vonArbeitslosigkeit betroffen. Das sind 270 weniger als im April (minus 3,0 Prozent) und 1.717weniger als ein Jahr zuvor (minus 16,6 Prozent).Die Arbeitslosenquote beträgt 4,6 Prozent. Im April lag sie bei 4,8 Prozent und vor einemJahr bei 5,5 Prozent.Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (ArbeitslosengeldI) beträgt im Mai 2.994 Personen – 175 weniger als im April (minus 5,5 Prozent) und 805weniger als vor einem Jahr (minus 21,2 Prozent).Bei den Jobcentern sind im Mai 5.622 Menschen (Arbeitslosengeld II) arbeitslos gemeldet.Das sind 95 weniger als im April (minus 1,7 Prozent) und 912 weniger als ein Jahr zuvor(minus 14,0 Prozent).Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenterwurden im Mai 634 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 59 mehr als imApril (plus 10,3 Prozent) und 153 weniger als vor einem Jahr (minus 19,4 Prozent).Im bisherigen Jahresverlauf wurde bereits ein hohes Niveau erreicht: So wurden seit Jahresbeginn 3.433 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet, das bedeutet einPlus von 409 oder 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Die meisten Stellenangebote kamen im Mai aus der Zeitarbeit, dem Handel, der öffentlichenVerwaltung sowie dem verarbeitenden Gewerbe.Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2021 wurden dem gAG-S 2.179 betriebliche Berufsausbildungsstellen gemeldet, 52 oder 2,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Es gibt aktuell noch 1.335 unbesetzte Berufsausbildungsstellen.Die Zahl der Bewerber*innen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Bis Ende Mai meldeten sich 1.401 Bewerber*innen, 40 oder 2,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 646 von ihnen sind noch unversorgt.„Die Chancen, kurzfristig einen Ausbildungsplatz zu finden, sind sehr gut. Rechnerisch gibt es zurzeit zwei offene Berufsausbildungsstellen je unversorgtem Bewerber“, so Bagger. „Nehmen Sie die Unterstützung unserer Berufsberatung in Anspruch! Sie erhalten dort Tipps und Anregungen für die Berufswahl und professionelle Hilfe bei der Vermittlung einer Ausbildungsstelle“, empfiehlt sie.Bei der Ausbildungssuche lohnt es sich für Jugendliche, über den Tellerrand zu schauen. Zu dem vermeintlichen Traumberuf gibt es häufig interessante Alternativen. Eine duale Ausbildung bietet ein solides Fundament für den beruflichen Einstieg und es eröffnen sich attraktive Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten – auch ohne Studium.Die Berufsberater*innen beraten Jugendliche individuell anhand ihrer Talente und Interessen über Wege in den Beruf. Gemeinsam werden Stärken und dazu passende Berufsfelder ermittelt, Unterstützung bei Bewerbungen geleistet und zu Alternativen beraten, wenn sich der Traumberuf nicht realisieren lassen sollte. Außerdem informieren die Berater*innen über Fördermöglichkeiten und helfen dabei, einen Ausbildungsplatz zu finden.Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist gebührenfrei.).In der Stadt Neumünster• sind im Mai 3.300 Menschen arbeitslos gemeldet – 94 weniger als im April (minus 2,8 Prozent) und 627 weniger als vor einem Jahr (minus 16,0 Prozent).• beträgt die Arbeitslosenquote 7,6 Prozent. Im April lag sie bei 7,8 Prozent und vor einem Jahr bei 9,1 Prozent.• wurden dem gAG-S im Mai 189 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet –5 mehr als im April (plus 2,7 Prozent) und 67 weniger als vor einem Jahr (minus 26,2 Prozent).