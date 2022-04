Auch den Boys Day am 28. April 2022 nutzen wieder viele Jungs, um Berufe im neuen Kontext kennenzulernen. Dafür können sie erste praktische Erfahrungen in Unternehmen und Organisationen sammeln. Es gibt auch virtuelle Angebote. Weitere Informationen für Unternehmen und Jungs gibt es hier: https:// www.boys-day.de/ Die Agentur für Arbeit Neumünster bietet am Boys‘ Day von 9.00 – 12.00 Uhr einen Workshop zur Erweiterung des Berufswahlspektrums, zu Rollenbildern und/oder Sozialkompetenzen an:Mitmachen beim Boys Day der Agentur für Arbeit.Welcher Beruf passt zu dir?Ausbildungsberufe und Studiengänge, an die Teilnehmer selbst vielleicht noch nicht gedacht haben, stehen im Mittelpunkt. „Sei dabei am 28. April 2022! Die Agentur für Arbeit bietet dir Informationen aus erster Hand über die Ausbildung zur/m "Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen" und zum dualen Studium "Arbeitsmarktmanagement". Lerne die Ausbildungs- und Studienangebote kennen. Deine Fragen kannst du direkt an unsere Azubis und Studis stellen, sie berichten aus ihren Erfahrungen in der Praxis und die Gründe (und Widerstände?) für ihre Berufswahl“, fordert Peter Baade, Teamleiter der Berufsberatung in der Agentur für Arbeit Neumünster, Schüler auf.Zusätzlich gibt es Informationen zu digitalen Angeboten als Unterstützung der beruflichen Orientierung, sowie allgemeine Hinweise zum regionalen Ausbildungsmarkt in Neumünster und Mittelholstein.Für dieses Präsenz-Angebot können Schüler sich hier https:// www.boys-day.de/@/Show/agentur-fuer-arbeit-neumuenster/mitmachen-beim-boys-der-day-der-agentur-fuer-arbeit-welcher-beruf-passt-zu-dir auf dem Anmelde-Button anmelden.Für die Teilnahme ist ein 3G-Nachweis erforderlich. Im Gebäude auf den „Verkehrswegen“ bitte Maske tragen, gerne FFP2.Wo: Agentur für Arbeit Neumünster, Brachenfelder Straße 45, 24534 NeumünsterTelefon für weitere Informationen: 04321 943432