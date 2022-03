„Ich freue mich, dass auch Menschen, die langzeitarbeitslos waren, profitieren und wünsche mir hier mehr! Diesen Weg begleiten wir weiterhin durch das umfangreiche Angebot von Qualifizierungsmaßnahmen,“ bekräftigt Bagger.Die duale Berufsausbildung ist weiterhin ein wesentliches Standbein zur Sicherstellung des Fachkräftebedarfs in Unternehmen. „Mit der Woche der Ausbildung vom 14. bis 18. März informieren und motivieren wir Schülerinnen und Schüler für diesen Weg und bieten Unternehmen eine Plattform, ihr Ausbildungsangebot zu präsentieren,“ informiert Bagger.Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Februar 9.122 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 159 weniger als im Februar (minus 1,7 Prozent) und 1.953 weniger als ein Jahr zuvor (minus 17,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 4,9 Prozent. Im Februar lag sie bei 5,0 Prozent und vor einem Jahr bei 5,9 Prozent.Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld I) beträgt im Februar 3.433 Personen – 41 weniger als im Januar (minus 1,2 Prozent) und 1.401 weniger als vor einem Jahr (minus 29,0 Prozent). Bei den Jobcentern sind im Februar 5.689 Menschen (Arbeitslosengeld II) arbeitslos gemeldet. Das sind 118 weniger als im Januar (minus 2,0 Prozent) und 552 weniger als ein Jahr zuvor (minus 8,8 Prozent).Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Februar 780 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 138 mehr als im Januar (plus 21,5 Prozent) und183 mehr als vor einem Jahr (plus 30,7 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im Februar aus der Zeitarbeit, dem Handel und der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie dem Baugewerbe. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres stieg die Nachfrage in nahezu allen Wirtschaftsabschnitten.• sind im Februar 3.402 Menschen arbeitslos gemeldet – zwölf mehr als im Februar (plus0,4 Prozent) und 812 weniger als vor einem Jahr (minus 19,3 Prozent).• beträgt die Arbeitslosenquote aktuell wie im Januar 7,8 Prozent. Vor einem Jahr lag siebei 9,8 Prozent.• wurden dem gAG-S im Februar 280 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet– 45 mehr als im Januar (plus 19,1 Prozent) und 138 mehr als vor einem Jahr (plus97,2 Prozent).Im Februar 2022 (24.02.2022) haben in Mittelholstein 96 Betriebe neu oder erneut Kurzarbeit angemeldet. Die von den Betrieben in den Anzeigen benannte voraussichtliche Zahl der dabei betroffenen Beschäftigten liegt für diesen Zeitraum bei 919.Im Vergleich zum Februar des Vorjahres sind dies 77 Anzeigen und 783 potentiell betroffene Mitarbeitende weniger. Nicht berücksichtigt sind hier die bereits laufenden KuGFälle. „Für die Abrechnung der Kurzarbeit haben Unternehmen drei Monate Zeit. Nunmehr liegen die finalen Daten für die Inanspruchnahme für den Monat Oktober 2021 auf Agenturebene vor,“ erklärt Bagger. In Mittelholstein sank danach die Anzahl der kurzarbeitenden Betriebe auf insgesamt 278 (51 weniger als im September). Die Zahl der kurzarbeitenden Beschäftigten sank auf 1.038 (182 weniger als im September). Am stärksten von Kurzarbeit betroffen sind die Wirtschaftszweige Einzelhandel, Gastronomie und Beherbergung.