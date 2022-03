Die Woche der Ausbildung vom 14. bis 18. März 2022 wirbt für die duale Berufsausbildung und weist auf den hohen Stellenwert einer Berufsausbildung hin. Unter https:// www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/agentur-fur-arbeit-neumunster/woche-der-ausbildung-2022 finden Schüler und Schülerinnen ein Portal mit vielfältigen Angeboten wie z.B. Tipps zur Ausbildungsstellensuche, zu Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen und Links zu Ausbildungsstellenbörsen. Eine Reihe von interaktiven Angeboten verspricht wertvolle Infos zu Berufen aus erster Hand und direkte Kontakte zu regionalen Ausbildungsbetrieben:• 14 regionale Ausbildungsbetriebe stellen sich auf der o.g. Website mit ihren aktuellen Angeboten in Kurzvideos vor. Auf diese Weise erhalten Jugendliche einen exklusiven Einblick in die Betriebe und können sich eine bessere Vorstellung von den Ausbildungsberufen in ihrer Nähe machen. So können noch unbekannte Ausbildungsberufe zu einer echten Alternative zum Wunschberuf werden.• Unter dem Motto „5 vor 12“ präsentieren sich regionale Ausbildungsbetriebe an mehreren Schulen in Neumünster und im Kreis Rendsburg-Eckernförde in virtuellen Live-Meetings. Die branchenbezogenen Veranstaltungen finden am Montag, Mittwoch und Freitag der „Woche der Ausbildung“ jeweils von 11.55 bis 13.00 Uhr über „MS Teams“ statt. Eine Anmeldung ist notwendig unter Neumuenster.biz@arbeitsagentur.de. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen sich anzumelden!Über weitergehende Präsenzangebote für ihre Schüler und Schülerinnen – zum Teil gemeinsam mit der HWK Flensburg und der IHK Kiel und unter Verwendung von VR-Brillen – informieren die jeweiligen Schulen.• In Neumünster wird an einigen Tagen ein Aktionsteam aus Beratungs- und Vermittlungsfachkräften der Jugendberufsagentur und des gemeinsamen Arbeitgeber-Services in den großen Pausen an Gemeinschaftsschulen präsent sein. In einem „Event-Zelt“ gibt es auf den Schulhöfen Tipps, Informationen und Mitmachangebote rund um das Thema duale Ausbildung. Informationen können dann auch als „Ausbildung in der Tasche“ mitgenommen werden. Auch hier kommen VR-Brillen zum Einsatz, die einen nahezu realistischen Blick auf Berufe und deren Rahmenbedingungen ermöglichen.Zusätzlich bietet die Woche der Ausbildung in diesem Jahr ein umfangreiches Online-Angebot. Die virtuellen Angebote richten sich mit Themen wie Bewerbung und Ausbildungsstellensuche, Teilzeit-Ausbildung, Tipps für Erziehungsberechtigte und beruflichen Informationen zu MINT- und IT-Berufen an die Zielgruppen der Jugendlichen, ihrer Erziehungsberechtigten sowie an Lehrkräfte und Unternehmen. Einen umfassenden Überblick bietet das Portal.Für weitergehende Informationen und eine persönliche Beratung bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit über die Hotline 04321 943 777 täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr einen direkten Draht an. Oder der Kontakt erfolgt per E-Mail an Neumuenster.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de. Video-Beratung gewünscht? Kein Problem, einfach den Wunsch per Telefon oder E-Mail mitteilen!Mitwirkung, Organisation und Begleitung der Woche der Ausbildung:Die vielfältigen Angebote in der Woche der Ausbildung sind das Ergebnis einer Kooperation mehrerer Partner und Partnerinnen aus Mittelholstein.Dazu gehören u. a.:• alle Partner der Jugendberufsagentur Neumünster:die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Neumünster, die Stadt und die Regionalen Bildungszentren in Neumünster und das Schulamto Das Angebot zur Woche der Ausbildung ist ab 02.03.22 auch unter https:// www.jba-nms.de/home.html zu finden.• das Jobcenter im Kreis Rendsburg-Eckernförde• die Industrie- und Handelskammer zu Lübeck und Kiel• die Handwerkskammern Lübeck und Flensburg• die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein• der Unternehmensverband Mittelholstein, Geschäftsstelle Neumünster• Tech in the city e. V.