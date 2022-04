„Nahezu alle Personengruppen profitieren von diesem Trend. Lediglich die Jüngeren unter 25 Jahren sind etwas stärker vertreten. Hier zeigen sich die bereits im Februar beendeten Ausbildungsverhältnisse. Ich gehe aber davon aus, dass Betroffene schnell wieder im Arbeitsmarkt Fuß fassen,“ bekräftigt Bagger.Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im März 8.952 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 170 weniger als im Februar (minus 1,9 Prozent) und 1.828 weniger als ein Jahr zuvor (minus 17,0 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 4,8 Prozent. Im Februar lag sie bei 4,9 Prozent und vor einem Jahr bei 5,8 Prozent.Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld I) beträgt im März 3.266 Personen – 167 weniger als im Februar (minus 4,9 Prozent) und 1.181 weniger als vor einem Jahr (minus 26,6 Prozent). Bei den Jobcentern sind im März 5.686 Menschen (Arbeitslosengeld II) arbeitslos gemeldet. Das sind drei weniger als im Februar (minus 0,1 Prozent) und 647 weniger als ein Jahr zuvor (minus 10,2 Prozent).Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im März 802 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 22 mehr als im Februar (plus 2,8 Prozent) und 201 mehr als vor einem Jahr (plus 33,4 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im März aus der Zeitarbeit, den freiberuflichen Dienstleistungen, dem Handel und der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen sowie der öffentlichen Verwaltung. Im Vergleich zum März des Vorjahres stieg die Nachfrage in nahezu allen Wirtschaftsabschnitten.Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2021 wurden dem gAG-S 1.974 betriebliche Berufsausbildungsstellen gemeldet, neun oder 0,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Davon sind noch 1.425 unbesetzt. Die Zahl der Bewerber*innen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bis Ende März meldeten sich 1.188 Bewerber*innen, 39 oder 3,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 723 sind noch unversorgt.„Rein rechnerisch gibt es zurzeit knapp zwei offene Berufsausbildungsstellen je unversorgtem Bewerber“, so Bagger und appelliert an Jugendliche, die noch Unterstützung bei der Berufswahl oder der Suche nach einem Ausbildungsplatz benötigen, die Berufsberatung in Anspruch zu nehmen: „Die Chancen, kurzfristig noch für dieses Jahr eine Ausbildungsstelle zu finden, stehen ausgesprochen gut. Mit einer dualen Ausbildung erwerben Jugendliche ein solides Fundament für ihren beruflichen Einstieg. Und mit dem Berufsabschluss öffnen sich ihnen attraktive Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.“Die Berufsberater*innen beraten Jugendliche individuell anhand ihrer Talente und Interessen über Wege in den Beruf. Gemeinsam werden Stärken und dazu passende Berufsfelder ermittelt, Unterstützung bei Bewerbungen geleistet und zu Alternativen beraten, wenn sich der Traumberuf nicht realisieren lassen sollte. Außerdem informieren die Berater*innen über Fördermöglichkeiten und helfen dabei, einen Ausbildungsplatz zu finden. Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist gebührenfrei.) oder bei der Telefon-Hotline 04321 – 943777 (Mo. bis Fr. von 10.00 bis 14.00 Uhr). Bei der Hotline kann auf Wunsch auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden. Unter https:// www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/content/ 1533747078750 steht, wie es geht.An die Unternehmen appelliert Bagger, weiter auszubilden und auch vermeintlich schwächeren Bewerber*innen eine Chance zu geben. „Nutzen Sie die Expertise der Expert*innen Ihres Arbeitgeber-Services vor Ort. Von der Unterstützung bei der Bewerbersuche bis hin zur finanziellen Hilfe für Jugendliche mit Förderungsbedarf können sie Ihnen Angebote machen. Wer eigene Fachkräfte ausbildet, macht sich unabhängig vom Arbeitsmarkt, bleibt wettbewerbsfähig und bindet geeignetes Personal langfristig.“, so Bagger. Den gAG-S erreichen Unternehmen unter: 0800 4 5555 20 (Der Anruf ist gebührenfrei.).In der Stadt Neumünster• sind im März 3.364 Menschen arbeitslos gemeldet – 38 weniger als im Februar (minus 1,1 Prozent) und 790 weniger als vor einem Jahr (minus 19,0 Prozent).• beträgt die Arbeitslosenquote aktuell wie im Februar 7,8 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 9,6 Prozent.• wurden dem gAG-S im März 273 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – sieben weniger als im Februar (minus 2,5 Prozent) und 92 mehr als vor einem Jahr (plus 50,8 Prozent).