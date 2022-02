Die Digitalwirtschaft ist zukunftsweisend. In dieser rasant wachsenden Branche gibt es eineVielzahl an Joboptionen. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über die Job- und Einstiegschancenin den IT-Bereich, über die flexiblen Arbeitszeiten und die Verdienstmöglichkeiten zu informieren.Tech in the City e.V. zeigt Ihnen mögliche Wege, wie der Einstieg in die vielfältigeDigitalwirtschaft gelingen kann - insbesondere in Handel, Ernährung, Erziehung/Bildungund Gesundheit. Ergänzend stehen die BCA während der gesamten Online-Veranstaltungfür Fragen beratend zur Seite.„Wir laden Sie herzlich ein, m(IT)zumachen! Nutzen Sie ihre Chance!“, ermutigen die FachfrauenSchmidt und Ekkert.Wann: 09. März 2022 - 9:00-11:00 UhrWo: online per ZoomDie Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, um die Zugangsdatenzur Veranstaltung zu erhalten - Anmeldung unter: https://techinthecity.de/neumuenster/Für weitere Fragen stehen Ihnen die BCA der Agentur für Arbeit Neumünster (CorinnaSchmidt 04321 - 943 210) und des Jobcenters Neumünster (Olga Ekkert 04321 - 55 86 301)zur Verfügung.Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen der Aktionswoche des internationalen FrauentagesNeumünster unter dem Motto „Frauen macht Zukunft!“.