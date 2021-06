Dann braucht es gut aufbereitete und greifbare Informationen zu den Chancen bei regionalen Ausbildungsbetrieben und auch Tipps zum ganzen Bewerbungsprozess“, macht Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, deutlich und ist sich sicher: „Dafür bietet die landesweit ausgerichtete digitale Messe „Sommer – Messe - Ausbildung“ der Agentur für Arbeit Neumünster am 17. Juni 2021 die besten Chancen.“Mehr als 80 Ausbildungsbetriebe aus Schleswig-Holstein und Expertinnen und Experten der Industrie- und Handelskammern stehen in verschiedenen Chat-Rooms zur Verfügung. Sie informieren über ihr Angebot an Ausbildungsplätzen, dualen Studiengängen, weitere Ausbildungswege und Karriereperspektiven in unterschiedlichen Branchen.Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit beraten zu Fragen rund um die berufliche Auswahl und geben Tipps für Bewerbungen oder Unterstützungsmöglichkeiten.„Mit dieser ersten digitalen Ausbildungsmesse bieten wir Schülerinnen und Schülern eine Plattform, sich über viele Ausbildungsberufe und Bewerbungsmöglichkeiten zu informieren. Besonders wichtig ist uns die Betonung der vielfältigen Möglichkeiten der dualen Berufsausbildung. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist nach wie vor ein hervorragender Einstieg ins Berufsleben – das gilt für alle Schulabgänger*innen, egal welchen Abschluss sie haben, “ so Bagger. Ihr Wunsch: „Dass möglichst viele Jugendliche das Angebot nutzen und mit einer Ausbildungsstelle im Gepäck beruhigt in die Ferien starten können.“Der Zugang zur Messe ist ganz einfach. Sie kann von überall aufgerufen werden, egal wo sich die Interessent*innen gerade befinden, per Smartphone, Tablet oder PC, alles ist möglich. Es ist keine Zugangskennung, -registrierung oder Ähnliches erforderlich. Sie brauchen zur Teilnahme nur ein internetfähiges Endgerät mit Mikrofon und Kamera.Weitere Informationen gibt es hier: https:// www.webmessen.de/sommer-messe-ausbildung