Erstmals ist auch im Vergleich zum Vorjahr die Arbeitslosigkeitgesunken. Außerdem ist die Nachfrage nach Arbeitskräften spürbar angezogen“,kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellenZahlen.Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Mai 10.333 Menschen vonArbeitslosigkeit betroffen. Das sind 250 weniger als im April (minus 2,4 Prozent) und 318weniger als ein Jahr zuvor (minus 3,0 Prozent).Die Arbeitslosenquote beträgt 5,5 Prozent. Im April und vor einem Jahr lag sie bei 5,7Prozent.Auch in Krisenzeiten ist der Arbeitsmarkt in Bewegung. Dabei zeigt sich aktuell, dass sichdie Zahl der Zugänge in Arbeitslosigkeit aus einer sozialversicherungspflichtigenBeschäftigung im Vergleich zum April mit 630 bereits verringerte (um 75 Personen / minus10,6 Prozent). Der Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt einen noch deutlicheren Rückgangum 295 Personen (minus 31,9 Prozent). „Die starke Inanspruchnahme des Instruments derKurzarbeit verhindert dabei immer noch einen höheren Zugang Erwerbstätiger in dieArbeitslosigkeit“, so Bagger.Gleichzeitig haben 781 Menschen eine neue Beschäftigung aufgenommen, 32 oder 3,9Prozent weniger als im April, aber 286 oder 57,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.Die Zahl der Unterbeschäftigten ist im Mai mit 13.645 im Vergleich zum Vormonat um 263zurückgegangen (minus 1,9 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr ist sie um 177 gesunken(minus 1,3 Prozent). Sie fasst die Zahl der Arbeitslosen mit der Zahl derer zusammen, dieaufgrund gesetzlicher Regelungen nur deshalb nicht als Arbeitslose gezählt werden, weil siederzeit an einer Weiterbildung oder sonstigen Förderung wie einer Arbeitsgelegenheit („Ein-Euro-Job“) teilnehmen oder kurzfristig erkrankt sind.Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen beträgt im Mai3.799 Personen – 353 weniger als im April (minus 8,5 Prozent) und 583 weniger als vor einemJahr (minus 13,3 Prozent). Die Zahl der Unterbeschäftigten sank gegenüber dem Vorjahr um 441 auf 4.623 (minus 8,7 Prozent).Bei den Jobcentern sind im Mai 6.534 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 103 mehrals im April (plus 1,6 Prozent) und 265 mehr als ein Jahr zuvor (plus 4,2 Prozent).Die Zahl der Unterbeschäftigten stieg gegenüber dem Vorjahr um 264 auf 9.022 (plus 3,0Prozent).Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenterwurden im Mai 787 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 173 mehr alsim April (plus 28,2 Prozent) und 470 mehr als vor einem Jahr (plus 148,3 Prozent).Die meisten Stellenangebote kamen im Mai insbesondere aus der Zeitarbeit, dem Handelund der öffentlichen Verwaltung. Im Vergleich zum Mai des Vorjahres stieg die Nachfrageaber darüber hinaus in allen Wirtschaftsabschnitten.• sind im Mai 3.927 Menschen arbeitslos gemeldet – 147 weniger als im April (minus 3,6Prozent) und 53 weniger als vor einem Jahr (minus 1,3 Prozent).• beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 9,1 Prozent. Im April lag sie bei 9,4 Prozent undvor einem Jahr bei 9,2 Prozent.• sank die Unterbeschäftigung von April auf Mai auf 5.132 (minus 85 oder 1,6 Prozent).Vor einem Jahr lag sie bei 5.114 (plus 18 oder 0,4 Prozent).• wurden dem gAG-S im Mai 255 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet –32 mehr als im April (plus 14,3 Prozent) und 136 mehr als vor einem Jahr (plus 114,3Prozent).