Sie bieten eine dauerhafte Perspektive in einem interessanten und vielseitigen Arbeitsumfeld.„Sie verfügen über ein hohes Verantwortungsbewusstsein, besitzen Einfühlungsvermögen, lieben es zu kommunizieren, können gut beobachten, Konflikte schlichten, sind stresserprobt und kreativ?“, so die Arbeitsagentur Neumünster „Dann werden Sie dringend gesucht!"Am 2. August 2021 startet die dreijährige Ausbildung. Die ersten beiden Jahre an der Elly-Heuss-Knapp-Schule mit Vollzeit-Unterricht werden durch Agentur für Arbeit oder Jobcenter mit einem Bildungsgutschein finanziert. Im dritten Ausbildungsjahr wird der praktischee Ausbildungsteil absolviert und die Auszubildenden erhalten eine Vergütung in Höhe von 4/5 eines Vollzeitgehaltes einer/eines sozialpädagogischen/r Assistentin/Assistenten von der Einrichtung.Bei der Aufnahme in die Fachschule muss am ersten Schultag ein aktuelles erweitertesFührungszeugnis (nicht älter als 3 Monate) vorliegen.Außerdem gibt es für die Aufnahme in die Qualifizierung bestimmte schulische und berufliche Voraussetzungen. Welche das sind, erfahren Sie in einem Beratungsgespräch bei Ihrer Vermittlungsfachkraft in der Agentur für Arbeit oder im Jobcenter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen. Am besten, Sie rufen gleich an! Nutzen Sie die gebührenfreie Service-Rufnummer 0800 – 4 5555-00. Oder wenden Sie sich direkt an die Elly-Heuss-Knapp-Schule, Telefon: 04321 942-4850.