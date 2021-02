„Mehr als 30 Anbieter der Qualifizierungsbranche stehen für Ihre Fragen auf der ersten digitalen Weiterbildungsmesse in unserer Region bereit“, sagt Barbara Schütt, die für die Organisation der Messe zuständige Weiterbildungskoordinatorin der Agentur für Arbeit Kiel. „Dazu kommen noch die beteiligten Jobcenter und unser gemeinsamer Arbeitgeberservice mit einem eigenen virtuellen Stand. Dort können sich dann auch Betriebe über Qualifizierungsmöglichkeiten für ihre Beschäftigen informieren – insbesondere auch zum Thema Weiterbildung im Rahmen der Kurzarbeit.“Am 25. Februar 2021 ist es soweit. Dann werden die virtuellen Messestände final freigeschaltet. Von 10 Uhr bis 15 Uhr können alle Fortbildungsinteressierten an den virtuellen Ständen in den Angeboten stöbern und direkt per Video-Chat mit den Ausstellern und den beteiligten Agenturen für Arbeit und Jobcentern kommunizieren.„Der Zugang zur Messe ist ganz einfach. Sie kann von überall aufgerufen werden, egal wo sich die Interessenten gerade befinden, per Smartphone, Tablet oder PC, alles ist möglich. Es ist keine Zugangskennung, -registrierung oder Ähnliches erforderlich. Sie brauchen zur Teilnahme nur ein internetfähiges Endgerät mit Mikrofon und Kamera“, beschreibt Schütt den bequemen Zutritt zur Messeplattform. „Ein Klick auf den Link www.webmessen.de/weiterbildungsmesse-sh genügt und Sie sind dabei“, so Schütt abschließend.Weitere Informationen zur Messe gibt es auf der Internetseite der Agentur für Arbeit Kiel unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/kiel/knoten-start/digi-messe-kiel , in einem Video www.youtube.com/watch?v=AJVb5oEzlaA , das erklärt, wie die Anmeldung funktioniert oder einfach auf der Seite der „Jobwoche“ www.webmessen.de/weiterbildungsmesse-sh