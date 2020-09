Wer noch einen Ausbildungsplatz sucht, findet Unterstützung und Beratung bei den Berufsberaterinnen und Berufsberatern der Agentur für Arbeit.Sie helfen bei der Wahl eines geeigneten Ausbildungsberufes, geben einen Überblick über viele Ausbildungsmöglichkeiten und Alternativen und informieren über freie Ausbildungsplätze. Bewerber und Bewerberinnen, die flexibel und offen für berufliche Alternativen sind, haben so in diesem Jahr noch gute Chancen auf einen Ausbildungsvertrag.Bei der Agentur für Arbeit sind aktuell noch 774 unbesetzte Ausbildungsstellen gemeldet. Gute Chancen gibt es insbesondere im Verkauf, der Lagerwirtschaft und Kraftfahrzeugtechnik. Sehr gute Aussichten bietet auch die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten in vielen weiteren Ausbildungsberufen.Also nicht lange überlegen! Am besten gleich anrufen und einen Termin absprechen: 04321 – 943 777 (montags bis freitags 8.00 – 15.00 Uhr)©Arbeitsagentur Neumünster