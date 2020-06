„Sie sind Erziehende und wollen nach einer Familienphase wieder zurück in Ihren bisherigen Beruf oder mit einer Ausbildung oder Selbstständigkeit komplett neu durchstarten? Ihnen fehlt noch eine Qualifizierung, um Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen, die zündende Idee für einen Ausbildungsberuf oder ein Konzept für die Selbstständigkeit? Nutzen Sie Ihre Erziehungszeit und planen Sie Ihren beruflichen Wiedereinstieg ganz individuell! Sicherlich haben Sie viele Fragen:• Wie kann ich die Kinderbetreuung während einer Qualifizierung bzw. Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme sicherstellen?• Mein Kind ist noch nicht einmal drei Jahre alt; (wie) geht das überhaupt?• Wie sehen meine Chancen auf dem Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt aus?• Wie kann ich mich beruflich orientieren?• Ist mein Ziel realistisch?• Unter welchen Voraussetzungen wird meine berufliche Weiterbildung gefördert?• Kommt für mich das Modell der Teilzeitberufsausbildung in Frage?• Wie kann ich mein Privatleben und einen Beruf vereinbaren?• Welche begleitende Unterstützung gibt es für mich beim beruflichen Wiedereinstieg? “Die frühzeitige Beratung bereits vor der Geburt und während der Erziehungszeit ist entscheidend für einen erfolgreichen beruflichen (Wieder)Einstieg.Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt geben interessierten Frauen und Männern Tipps und beantworten telefonisch Fragen rund um das Thema.v.l. Inge Varchmin-Schindlbeck, Miachaela Sintke und Corinna Schmidt geben Auskunft © Arbeit Neumünster