Ein Teil des Unterrichts fand ab März 2020 auf-grund der Corona-Pandemie online per Videokonferenz statt, auch die Feierstunde anlässlich der Verabschiedung, auf der die Absolventen normalerweise ihre Abschlussurkunden erhalten, musste leider ausfallen, so dass die Auszeichnungsurkunde nur per Post zugestellt werden konnte. „Die Bedingung durch Corona haben das Lernen nicht einfacher gemacht, umso mehr freue ich mich über dieses so gute Prüfungsergebnis.“, berichtet Jacqueline Reichert, die mittler-weile in der Verwaltung der Volkshochschule Kiel arbeitet und ab September ein Fernstudium im Bereich Tourismusmanagement absolviert.Jacqueline Reichert mit IHK-Urkunde „Berufsbeste“