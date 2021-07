Bei diesem Infoabend wollen wir Antworten geben, hilfreiche Werkzeuge, Tipps und Links zum Vertiefen vorstellen und mit Ihnen über geeignete Wege zur richtigen Begleitung der Kinder in die und in der Smartphone-Welt diskutieren.Die Online-Veranstaltung „Das Smartphone im Grundschulalter“ der Erziehungs- und Familienberatung Bornhöved ist Teil der Veranstaltungsreihe „Familie online“. Sie findet am 15.07.2021 statt und startet um 19:30 Uhr. Durch die Veranstaltung führen Judith Schaum und Manfred Patzer-Bönig von der Fachstelle Mediennutzung und Medienabhängigkeit der ATS und die Mitarbeiterin der Erziehungsberatungsstelle in Bornhöved Marie Uber.Interessierte melden sich an unter: 04193/966450 oder per Mail unter info@sozialeberatung-henstedt-ulzburg.de. Die weiteren Informationen für die kostenlose Teilnahme an der Online-Veranstaltung werden dann mitgeteilt. Für die Teilnahme wird eine Internetverbindung und ein Smartphone, Tablet oder ein PC benötigt. Eltern können in der Veranstaltung per Chat Fragen stellen, die dann anschließend besprochen werden.