In den letzten fünf Jahren sind die Kundenzahlen am Interkommunalen Recyclinghof im SWN-Wertstoffzentrum kontinuierlich angestiegen von 42.330 im Jahr 2015 bis auf 47.920 im vergangenen Jahr. Die 50.000. Kunden sind Heidi und Klaus Domnick aus Neumünster. Sie kommen mehrmals pro Jahr zum Recyclinghof, der nicht nur den Abfall von Neumünsteranern annimmt. Am Interkommunalen Recyclinghof kann jede und jeder seinen Abfall abgeben oder auch Gartenbauprodukte erwerben.„Das aktuelle Jahr ist ein sehr erfolgreiches Jahr für den Recyclinghof“, so Bruhn-Lobin. „Anfang des Jahres haben wir die befestigte Fläche vergrößert und so für deutlich mehr Platz und Übersichtlichkeit gesorgt. Bei uns können Sie fast alles loswerden, was in Haus und Garten an Müll anfällt. Außerdem hat sich herumgesprochen, dass wir gute, natürliche Gartenbauprodukte zu fairen Preisen anbieten, die man sich übrigens auch liefern lassen kann.“Betreiber des Recyclinghofes im SWN-Wertstoffzentrum ist die Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH (BAV). Hier kooperiert der Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg mit der Stadtwerke-Tochter SWN Entsorgung GmbH, die zu 100 % kommunal ist.Der Recyclinghof ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.Informationen zu Gartenbauprodukten, Lieferservice, Abfallarten und Preisen: www.swn.net/wertstoffzentrum Zum Foto: von links nach rechts: Dr. Norbert Bruhn-Lobin (BAV-Geschäftsführer), Heidi Domnick, Wolfgang Bublitz (Betriebsleiter), Klaus Domnick, Thomas Rowold (Recyclinghof-Mitarbeiter), Henrike Albers (Recyclinghof-Mitarbeiterin)