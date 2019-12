Von festlich bis bequem – welche Bekleidung an den Festtagen getragen wird, unterscheidet sich je nach Anlass: Im Kreise der Familie, unter Freunden und Bekannten wird Heiligabend oft gemütlich gefeiert. Zum Jahreswechsel darf es gern ein wenig stilvoller sein: Wie wäre es mit einem eleganten Smoking oder einem besonders glamourös glitzernden Abendkleid?NORTEX präsentiert Ihnen mit insgesamt 240 Modemarken ständig eine enorme Vielfalt an hochwertiger Bekleidung. Hier können Sie am Langen Freitag besonders entspannt und im stimmungsvollen Ambiente einkaufen – vom hochwertigen Anzug über attraktive Abendmode bis hin zu perfekt darauf abgestimmten Accessoires wie Krawatten, Gürteln, Tüchern und Schuhen. Lernen Sie die Auswahl, Vielfalt und Qualität unseres Sortiments kennen – herzlich willkommen!Begleitend veranstaltet das Modehaus mehrere besondere Aktionen: So können Kunden ihr individuelles Lieblingshemd des Markenherstellers Jacque Britt zum Vorteilspreis von 99,- statt 149,- Euro selbst zusammenstellen – und erhalten obendrein ein kleines Nikolaus-Geschenk dazu. Alle Gäste können darüber hinaus einem Mitarbeiter der Traditionsmarke Niederegger bei der Fertigung feinster Marzipankartoffeln über die Schulter schauen. Dazu gibt es stimmungsvolle Live-Musik von „Amazing Keys”.Im Rahmenprogramm zum Langen Freitag bietet ab 17 Uhr Thomas Hildebrandt von „Brot & Spiele Catering Neumünster“ leckere Gerichte an: Hier lässt sich zum Beispiel eine Hirschroulade mit gefüllter Birne, Apfelblaukraut und Kroketten für 7,95 Euro genießen, daneben lädt Werner Brockmann vom Fachgeschäft „Weinvertikale“ zur begleitenden Weinprobe ein.Auch an diesem Langen Freitag wird ab 21.05 Uhr die große Verlosung veranstaltet, an der alle Kunden, die am 6. Dezember 2019 ab 18 Uhr bei Nortex eingekauft haben, teilnehmen können. Der Hauptgewinn diesmal: ein Reisegutschein im Wert von 1000 Euro - der Gesamtwert der Preise liegt bei 4000 Euro.Mit Rentier und Schlitten: Nortex-Verkaufsleiter Andy Grabowski lädt am 6. Dezember zum besonderen Einkaufsspaß am Langen Nikolaus-Freitag ein. Foto: Nortex