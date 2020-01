Eine Einstellung, die seine Ehefrau Mathilde schon vor Jahren in die Flucht geschlagen hat. Die gemeinsame Tochter Theda versucht indessen, die hungrigen Mäuler in Friedewarts Behausung mehr schlecht als recht zu stopfen. Als Theda im täglichen Überlebenskampf fast zu verzweifeln droht, taucht mit einem Mal ihre Mutter auf – eine inzwischen erfolgreiche Geschäftsfrau und in allem genau das Gegenteil Friedewarts. Es prallen Träume und reale Lebenswelten aufeinander, und Theda muss sich entscheiden, wo ihr eigener Weg sie hinführen soll. Am Ende stellt sich die Frage, wer eigentlich glücklicher ist: Der Grashüpper, der nie ans Morgen denkt, oder die Ameise, die vor lauter Emsigkeit nie das Hier und Jetzt genießen kann…?Premiere: Freitag, 7. Februar, 20 Uhr im Studiotheater (Restkarten vorhanden)Montag, 10. Februar, 20 Uhr im StudiotheaterDienstag, 11. Februar, 20 Uhr im StudiotheaterMittwoch, 12. Februar, 20 Uhr im StudiotheaterDonnerstag, 13. Februar 20 Uhr in der StadthalleFreitag, 14. Februar 20 Uhr in der StadthalleSamstag, 15. Februar 16 Uhr und 20 Uhr im StudiotheaterSonntag, 16. Februar 16 im Studiotheater, Großflecken 34a, Neumünster, Tel. 04321-4 40 64 (auch Gutscheine erhältlich), Holstenstr. 88-90, 24103 Kiel, Tel. 0431-91416 www.ticket-regional.de/nbn , Tel: 06 51 - 9 79 07 77: Eine Stunde vor Beginn der Aufführung