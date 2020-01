Viele Verletzungen und Schäden lassen sich durch vorsichtiges Handeln vermeiden.Feuerwerkskörper der Kategorie F1 dürfen während des ganzen Jahres an Personen abgegeben und abgebrannt werden, die das 12. Lebensjahr vollendet haben. Feuerwerkskörper der Kategorie F2 dürfen in diesem Jahr ab dem 28. Dezember an Personen abgegeben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie dürfen nur am 31.12. und 01.01. von Personen abgebrannt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.Nur gemeinsam mit Erwachsenen dürfen Feuerwerksartikel gezündet werden.Nur gekennzeichnetes Feuerwerk ist zugelassen. Feuerwerkskörper müssen wie folgt gekennzeichnet sein:• Handelsname und Typ des Gegenstandes• Name des Herstellers oder Einführers, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke.• Postanschrift einer zentralen Anlaufstelle, an der der Hersteller oder Einführer kontaktiert werden kann.• CE-Zeichen und Registriernummer• Kategorie F1 oder F2• Kennnummer der benannten Stelle (z.B. 0589 für die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung BAM)• Schutzabstand• Nettoexplosivstoffmasse (abgekürzt: NEM)• Altersgrenze gem. § 20 SprengG• Produkt-, Chargen- oder SeriennummerGanz wichtig ist es, die Gebrauchsanleitung zu beachten und genügend Abstand zu Menschen, Tieren, sowie Häusern, Mülltonnen und Autos zu halten. Bei Reetdächern ist besondere Vorsicht und großer Abstand geboten. Außerdem sind regionale Feuerwerksverbote der Ordnungsbehörden zu beachten.Eine Flasche in einer Getränkekiste ist eine gute und standsichere Startrampe.Nach dem Anzünden schnell aus dem Bereich entfernen. Falls trotz Warnung vor schweren Verletzungen doch in der Hand gezündet wird, Böller sofort wegwerfen. Vorher muss man sich versichern, dass in Wurfrichtung alles frei ist. Wichtig: Blindgänger nicht ein zweites Mal zünden, sondern entsorgen.Vor der Jahreswende kann man bereits einiges tun, um Schäden zu verhindern. Türen und Fenster der Wohnung sollten geschlossen bleiben, damit sich kein Feuerwerk hinein verirrt. Mülltonnen, Papiertonnen und Gelbe Säcke sollten soweit wie möglich sicher verwahrt werden.Auch das Auto sollte sicher untergebracht sein. Um den Gefahren weitgehend aus dem Weg zu gehen, stellt man am besten den eigenen Wagen in der Silvesternacht in die Garage. „Laternenparker" können versuchen, ihr Fahrzeug in ruhigen Seitenstraßen abzustellen und belebte Kreuzungen sowie bekannte Feierplätze in der Nachbarschaft zu meiden. Zwischen 23.30 und 1.00 Uhr sollten nur unvermeidbare Fahrten vorgenommen werden. Dabei langsam fahren, die Fenster geschlossen halten, “Feuerwerkern” ausweichen und gegebenenfalls anhalten. Das Durchfahren eines Privatfeuerwerks könnte Attacken auf das Auto provozieren.Bei einem Brand oder einem Unfall immer sofort die Feuerwehr und den Rettungsdienst über den Telefonnotruf 112 benachrichtigen.Bei Fragen zur Brandsicherheit hilft Ihnen Ihre örtliche Feuerwehr weiter.