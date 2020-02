Das 20jährige Bandjubiläum war jetzt aber ein gewichtiges Argument dieser großartigen Bigband eine angemessene Bühne zu bieten.Die Bigband Jazzigs wurde 1999 von dem Kieler Posaunisten und Neumünsteraner Musikpädagogen Uli Eichmann gegründet. Sie besteht aus ambitionierten Musikern, die überwiegend aus dem Raum Kiel und Neumünster stammen. Auftritte zu unterschiedlichsten Anlässen wie Festivals ,Konzertreihen, Frühshoppen, Firmenveranstaltungen... spiegeln das breite Repertoire von Jazzigs wieder. Workshops mit renomierten Jazzgrößen wie Nils Landgren oder Ingolf Burkhardt haben der Band zusätzlichen Input gegeben. Im letzten Jahr stand das "Sacred Concert" von Duke Ellington im Mittelpunkt der Arbeit von Jazzigs. Es folgten insgesamt 5 Aufführungen mit verschiedenen Chören in Kiel, Neumünster, Lübeck und Plön. Ob Swing, Soul, Latin oder Pop. Jazzigs trifft garantiert den Nerv aller Bigbandliebhaber.Am Freitag, 28. Februar 2020 wird die Hauptversammlung des Jazz-Clubs ab 18.30 Uhr stattfinden. Hierzu sind natürlich alle Mitglieder eingeladen, gerne sind aber auch Gäste willkommen. Das Konzert wird dann ab 20 Uhr im Holstenhallenrestaurant an der Justus-von-Liebig-Str. 2 zu erleben sein. Die Karten können im Vorverkauf in der Buchhandlung Trio, Kuhberg 20 für 10 Euro erworben werden. Vielleicht gibt es auch noch Karten an der Abendkasse.20 Jahre Jazzigs (Copyright Bernd Huhn)