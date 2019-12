Die Traditional Old Merry Tale Jazzband gehört zu den ältesten und erfolgreichsten deutschen Jazz-Formationen: Seit mehr als 60 Jahren bringen die Hamburger Musiker ihren unverwechselbaren Dixieland-Sound auf die Bühne. Dabei haben sie es wie keine andere Gruppierung geschafft, dieser Musikrichtung einen neuen, jugendlichen und mitreißenden Atem einzuhauchen.Für den Jazzclub Neumünster spielen am ersten Weihnachtstag die „Trad. Old Merry Tale X-mas Five“ swingende Evergreens und natürlich auch ein paar jazzige Weihnachtslieder. Mit diesem weihnachtlichen Quintett bringt Thomas Niemand ( Trompete und Gesang) gute Bekannte mit nach Neumünster. Insbesondere über das Wiedersehen mit Nils Conrad, der als Schlagzeug-Zauberer jahrelang das Publikum in der Klostermühle zum Jubeln veranlasste und Matthias Constabel, der mit ihm zusammen, bisher meist an der Posaune, für gute Laune sorgte, werden sich alle Freunde des traditionellen Jazz in Neumünster freuen. Matthias Constabel wird allerdings in dieser Formation zum Kontrabass und zur Tuba greifen. Aber auch Jürgen Hintsche am Banjo und Jan Carstensen an Sax und Klarinette werden zum Gelingen dieses Konzertes beitragen. Eine kurzweilige Moderation und eine Menge musikalischer Überraschungen lassen schnell den Funken zum Publikum überspringen.Das Konzert wird am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember ab 20 Uhr im Can’s im Schillers, Schillerst. 32 stattfinden. Karten können im Vorverkauf bei Trio, Kuhberg 20 zum Preis von 15 Euro erworben werden.© Sven Wichmann